Adamari López y los mejores looks para gorditas

Adamari López es una reconocida actriz y conductora puertorriqueña que trabajó durante varios años en México. Actualmente radica en Estados Unidos y conduce el programa de televisión “Un Nuevo Día”, en el cual la hemos visto lucir fantásticos atuendos que le sacan el mayor provecho a sus curvas. ¿Quieres un efecto igual? ¡Te decimos cómo!

El día de ayer Adamari compartió estas fantásticas fotografías de su viaje a Santorini, Grecia, junto a su pareja, el coreógrafo y bailarín español Toni Costa y su hija Alaïa. Si bien este grandioso outfit no es parte de los que ha utilizado en el programa, no podíamos omitirlo, pues es simplemente fantástico.

Se trata de un diseño larguísimo, ideal para este tipo de fotografías (pero que podrías adaptar a un largo normal), con escote tipo halter y una sexy abertura en la pierna. Este último toque es genial para agregarle sensualidad a tu look y presumir unas largas piernas, aún cuando seas tan chiquita como nuestra protagonista.

Con frecuencia vemos a la conductora lucir prendas en un color rojo vivo y aunque podría ser un tono bastante atrevido para muchas, es un color que nos favorece prácticamente a todas, más si tienes un color de piel y unos ojos claros como los de Adamari, lo cual le brinda un efecto bronceado perfecto, aún sin tener que exponerse a los rayos del sol

Otro detalle constante en los looks de López es el cuello en “V”, el cual favorece a todos los tipos de cuerpo, pero especialmente a las “gorditas”, puesto que ayuda a adelgazar la figura. ¿Cómo? Da la ilusión de un cuello más largo y unos hombros más pequeños.

Como ves, en este outfit no sólo vemos repetidos el color y el cuello, sino que el escote cruzado y el cinturón amarrado, los cuales enmarcan la cintura y en consecuencia nos adelgazan. Además son un toque muy femenino que si combinamos con una falda de corte “A” de un largo suficiente que nos permita presumir las piernas, tendremos un combo ganador.

Por último tenemos este vestido que si bien no se ciñe en la cintura, es de cuello V, tiene mangas (lo que nos ayuda a disimular el volumen de los brazos) y abre en la parte de abajo, es decir que resalta lo que queremos enseñar (en este caso el pecho) y disimula la pancita y las caderas.

Y por si aún sigues indecisa con respecto al rojo, recuerda que aunque no se trata de un tono que “adelgace” como tal, los total look son ideales para esta tarea, además, también puedes combinarlo con otros colores oscuros, pero no te quedes con la idea de que necesitas utilizar únicamente negro, azul marino o gris para verte bien. ¡Dale vida a tu armario! Verás que te hará sentir muy bien.

