Acupuntura: técnica occidental para mascotas

El bienestar de nuestras mascotas es un tema que cada vez toma mayor relevancia, a la hora de verlos tristes o con alguna dolencia hay quienes desembolsan fuertes cantidades de dinero en tratamientos, operaciones y otros hasta optan por remedios para humanos. En fin, somos capaces de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviarles el dolor, incluso tratamientos novedosos como la acupuntura.

Esta práctica de medicina tradicional china con miles de años de antigüedad, ha cobrado gran popularidad en las mascotas en países asiáticos. En gran parte se debe a que los veterinarios conocen a la perfección la medicina occidental, pero fue un proceso lento introducido por las universidades occidentales y asociaciones veterinarias desde hace dos décadas.

"La acupuntura es más popular ahora que hace 10 años debido a la creciente demanda de atención integral. Se ha vuelto más convencional ahora que en el pasado, donde se pensaba que era más una alternativa a la medicina occidental “ Deborah Prevratil, directora ejecutiva de la Sociedad Internacional de Acupuntura Veterinaria (IVAS).

¿Cómo funciona la acumputura?

Se aplica el mismo principio que la acupuntura para los humanos, insertándose entre 10 y 40 agujas, de aproximadamente un cuarto de milímetro de grosor, en diferentes puntos de los nervios que van de la cabeza hasta los pies de los pacientes. Todo esto dependiendo del tamaño de la mascota y la intensidad del dolor.

Las sesiones duran alrededor de 30 minutos y los costos rondan los 70 dólares, una cantidad elevada si se considera que para los humanos en Singapur, el tratamiento está a la mitad del precio por 45 minutos.

"La mayoría de las agujas se meten debajo de la piel, justo cerca de algunas terminaciones nerviosas donde se obtiene la mejor respuesta" Dr. Song

En Amber Vet, se utiliza la electroacupuntura para problemas espinales severos. Se recortan al menos dos electrodos en las agujas insertadas y se envían corrientes eléctricas para incrementar la estimulación a través de una máquina.

"[La acupuntura] no solo es útil para controlar el dolor, sino también para tratar problemas de la piel, inflamación e infecciones de la vejiga. Incluso ayuda a los gatos más jóvenes con problemas como la agresión o la fobia " Dr. Song.

Sin evidencias convincentes en mascotas

Aunque existen muchas personas que apoyan esta práctica, también están las incrédulas. El Journal of Veterinary Internal Medicine publicó en el 2006 un estudio en el que se citó evidencia no concluyente, es decir, no se confirma ni refuta la práctica. Se recolectaron 31 ensayos en los que se incluyeron a los propietarios. Se argumenta que ellos son más propensos a decir que su mascota ha mejorado ya que han sometido a la mascota a un tratamiento.