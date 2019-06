Actividades urbanas para divertirte con tu mascota

A todos nos encanta pasar tiempo con nuestras mascotas, y ahora con las vacaciones de verano, ¡ya no hay excusa para no pasar tiempo con ellas! No obstante, ¿qué te parece buscar una actividad fuera de los común para compartir una nueva experiencia con tu perro?

El día de hoy te presentamos 5 actividades novedosas que Rita Domínguez de Eukanuba nos comparte para que vivas una nueva aventura con tu perro, pero eso sí, además del bloqueador y toda la energía para pasarla increíble, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerda siempre llevar su correa para mantenerlo seguro.

No te olvides de llevar un vaso plegable para mantenerlo hidratado durante el recorrido.

Asegúrate de llevar premios saludables para complementar su alimentación y reforzar su aprendizaje.

Ahora sí, estás listo para emprender el viaje y practicar una nueva actividad con tu mejor amigo, pasar tiempo juntos y crear momentos especiales llenos de aprendizaje.

Para amantes del agua.

Para todos aquellos amantes del agua, en los parques pet friendly de la CDMX como el Bosque de Chapultepec suelen juntarse dueños y perros para realizar competencias caseras muy divertidas, por ejemplo: aventar un palo de madera al lago y desafiar a los demás perros con su rapidez.

También podrían visitar el Parque Naucalli, el cual cuenta con un área de areneros, albercas, pruebas para practicar agility como aros de salto, barras de obstáculo, túneles, pasarelas y rampas de madera; un pequeño oasis que contribuirá a su obediencia.

Yoga para mascotas

¿Qué tal probar una actividad más zen? El yoga es una actividad practicada por millones de personas alrededor del mundo y una gran oportunidad para relajarse juntos, pues ayuda a la estabilidad física, mental y espiritual.

Casa Apolorama prepara sesiones de Doga, la cuales buscan incorporar a las mascotas en esta actividad. La doga permite a los animales trabajar con su cuerpo a través de posturas que ayudan a mejorar su salud cardiaca, su digestión y liberar la ansiedad para mejorar su estado de ánimo; lo único que necesitas es llevar tu propio tapete.

Paseo sobre ruedas

Cada domingo por la mañana, los defeños toman el centro de la CDMX y el Paseo de la Reforma se transforma en un inmenso circuito urbano, en donde jóvenes y mayores, grupos de amigos, deportistas y familias inundan el paseo para hacer ejercicio.

Los niños aprenden a andar en bicicleta, patineta o a andar en patines con sus papás, así que puedes aprovechar este espacio para enseñarle a tu perro canibike, es decir pasear en bici con tu perro; necesitarás un adaptador especial que se sujete en la barra central de la bicicleta, que lo mantendrá a una distancia adecuada para que no se enrede. Los perros andarán felices junto a sus dueños.

Una carrera acompañado de tu peludo.

Para una carrera, te recomendamos llevar a tu mascota al Parque la Mexicana, un nuevo espacio en la CDMX con espacios pet friendly que resulta un buen espacio para enseñarle y practicar canicross. Esta actividad consiste en correr con tu mascota atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés del perro, ideal si eres corredor o gustas salir a trotar.

Para los más deportistas

Si tienes un perro de raza grande como un Pastor Alemán, un Alaskan Malamute o un Husky Siberiano, te aconsejamos practicar mushing urbano. Inicialmente era una carrera de trineos en la nieve y poco a poco ha evolucionado y también la han adaptado a las áreas urbanas con variantes en patineta o patines.

Para practicar mushing urbano necesitas: un arnés de tiro especial y ligero, una línea, un amortiguador para no lastimar la espalda de tu perro y sobre todo ¡constancia y paciencia! Durante el entrenamiento se enseña a los perros a reconocer comandos como “gee” o “haw” (derecha, izquierda) y “on by” para que no se distraiga con otras cosas. Además de ir atento sobre el camino y las órdenes, deberá correr a la máxima velocidad que le sea posible.

En México está tomando importancia y se practica en muchos estados del país, te recomendamos buscar a los diferentes grupos de practicantes como Doggers Urban Mushing CDMX o Urban Mushing Qro.

