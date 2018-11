Actividades que no te puedes perder esta Navidad en la Ciudad de México

La espera ha terminado, ¡Oficialmente damos por inaugurada la Navidad! Sí, todavía no es 1 de diciembre, pero ya no falta casi nada y no podemos esperar más. Las decoraciones navideñas están por toda la ciudad, las posadas ya se han comenzado a armar y definitivamente huele a Navidad.

Si tú al igual que nosotros esperabas con ansias que llegaran estas fechas desde el 1 de enero, seguramente te van a encantar todas estas opciones para festejar como si fuera Navidad todos los días, en la Ciudad de México.

Villa Iluminada en CDMX 2018

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) organiza cada año la Villa Iluminada en la Ciudad de México. Llenan la avenida de luces y adornos navideños en los árboles y edificios.

También puedes encontrar un nacimiento, piñatas, nochebuenas y muchas cosas más. Además, por la comida no tienes que preocuparte, pues en la calle encontrarás muchos puestos.

Esta Villa estará desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero. Las luces se encienden a partir de las 6 de la tarde y se quedan prendidas toda la noche. Eso sí, te recomendamos ir en transporte, para que no te quedes atascado en el tráfico.

Está ubicada en avenida Industria Militar, frente a plaza Sedena, en la Miguel Hidalgo, y la entrada es completamente gratuita.

Villa Iluminada CDMX 2018.

Festival de las Flores y Jardines de la CDMX

Si bien la temática floral no es muy común en Navidad (pues sólo se caracteriza por la Noche Buena) en este Festival, el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec trae 13 piñatas decoradas con flores. Así, se suman las tradiciones mexicanas características de Navidad, con los colores mexicanos y la naturaleza

Esta es su tercera edición y podrás admirar el trabajo de más de 40 artísticas y talleres florales.

Encuéntralos del 1 al 16 de diciembre, de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec que se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma 126, Col. Chapultepec I Sección. Además, la entrada es libre, así que no dudes en visitarlos y apoyar el trabajo de los artesanos mexicanos.

Villa de Santa Claus 2018

Esta es una actividad que prácticamente ya cuenta como tradición, pues desde hace 10 años nos es posible visitar la Villa de Santa Claus durante las fechas decembrinas.

Aquí podrás disfrutar de un musical increíble, con canciones originales, escenografía digna de una película navideña y un elenco excelente que le da vida a la historia de Santa Claus.

Además, después del evento, todos los niños podrán visitar el pueblo navideño, área lúdica donde podrán armar rompecabezas, jugar juegos físicos, hacer manualidades y tomarse una foto genial con Santa, sus elfos y los renos.

Este, a diferencia de los dos anteriores, sí tiene costo y los boletos van desde los $650 hasta los $1100, pero definitivamente es un evento que tus hijos, sobrinos o nietos agradecerán.

El teatro está en Pepsi Center (Dakota s/n, Col. Nápoles) y se presentarán el 22 y 23 de diciembre. Checa aquí el calendario y compra tus boletos aquí.

Lee también: ¿Qué regalar esta Navidad de acuerdo al signo zodiacal?

Circo de la Navidad

Un espectáculo circense original es lo que de espera en el Circo de la Navidad. La compañía encargada de este circo, es La Fiesta Escénica y llega desde España para sorprender a chicos y grandes.

Aunque la historia está dirigida para los más pequeños y nos cuenta como un niño viaja hasta el Polo Norte en busca del regalo que no recibió en Navidad, estamos seguros que los acróbatas, trapecistas, bailarines, payasos y animales animatrónicos te mantendrán muy atento.

Podrás disfrutar este espectáculo del 18 al 22 de diciembre, en el Teatro del Parque Interlomas y cada jueves tienen una promoción del 2x1 en Ticketmaster. Las entradas tienen un rango de precios de $330 a $990 y aquí puedes comprar tus boletos.





Aldea Navideña en el Estadio Azteca

Si sueñas con viajar al Polo Norte para conocer a Santa lo podrás hacer posible sin salir de CDMX gracias a la Aldea Navideña del Estadio Azteca. Este evento está dirigido para toda la familia y podrás disfrutarlo del 26 de noviembre hasta el 7 de enero.

Habrá grandiosas escenografías, alrededor de 80 personas caracterizadas con vestuarios navideños y temas musicales de la temporada, desde coros celestiales, villancicos y baladas.

Además, los más pequeños del hogar, podrán visitar la Fábrica de Santa Claus y participar en una gran variedad de talleres donde hornearán pasteles y galletas. Para los adultos, también habrá actividades entretenidas pues podrán elaborar alimentos de la temporada mientras juegan.

Te podría interesar: Los 122 mil 300 muertos de Peña Nieto: Expediente