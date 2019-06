Actitudes que no tienes que aguantar de tu pareja

Muchos dicen que tener una relación no es fácil, y es verdad, no es sencillo acoplar tus gustos, intereses, actividades y forma de ser con las de otra persona, sin embargo, debemos disfrutar de compartir todas estas cosas con la pareja y especialmente, fortalecer la relación con comunicación y respeto. Cuando comienzan a haber actitudes y comportamientos “inapropiados”, cosas que definitivamente no tendrías por qué aguantar, es momento de decir adiós.

Ahora bien, ¿cómo detectamos estas actitudes “tóxicas” y negativas? No es sencillo, pero primero que nada es algo que inconscientemente sabes, aunque cuesta trabajo aceptar; ya no te sientes igual e incluso tienes sentimientos encontrados y te sientes en conflicto. Si aún así no logras detectarlo, no te preocupes, a continuación te decimos algunas de las actitudes que definitivamente no tendrías por qué aguantar de tu pareja.

Habla mal de tus amigos o tu familia

¿Estás de acuerdo de que se trata de las personas que más quieres?, ¿personas que son importantes para ti? Esto no quiere decir que le tengan que caer bien todos tus amigos, e incluso es entendible que a veces la relación de tu pareja con la de tus padres no sea fácil, sin embargo, hay que tener respeto ante todo, y tu pareja debería de ser capaz de hacer un esfuerzo por ti.

Hace comentarios negativos sobre tu cuerpo

Este tipo de acciones pueden llegar a ser muy destructivas, especialmente cuando vienen de una persona que amas y te conoce tan bien, que sabe cuáles son tus puntos más débiles. La persona con la que estés, debe de aceptarte y quererte tal cual eres, con defectos e imperfecciones.

Critica cómo te vistes o maquillas

Criticar tus gustos y preferencias está fuera de lugar. Eres libre de usar y maquillarte como quieras, lo importante es que te sientas cómoda y feliz. No necesitas esa clase de negatividad en tu vida, en serio.

Hace comentarios pasivo/agresivos sobre tu estilo de vida

Similar al punto anterior; no puede criticar tus hobbies, tu trabajo, lo que comes y mucho menos tus pasiones. Necesitas estar con una persona que te entienda, te impulse y ame verte cumplir tus metas y sueños; ¡no aceptes nada menos!

Invade tu privacidad

Revisar tu teléfono celular, pedirte la contraseña de tus redes sociales o incluso hackear tus cuentas, NO ES NORMAL, no es sano, y si hubiera alguna razón para desconfiar o sentir celos, debería de arreglarse hablando. Como dijimos al principio, la confianza y la comunicación son fundamentales; una relación no puede funcionar sin estos dos ingredientes.

Intenta cambiar tu forma de ser o expresarte

¿No le gusta que tomes, que bailes, que salgas con tus amigas, que tengas amigos varones, que vayas a fiestas? o por el contrario, ¿que seas tranquila y prefieras quedarte en casa los fines de semana? Una cosa es que se lleguen a acuerdos, son súper importantes para que la relación funcione, pero de ahí a que intente cambiar tu esencia y te impida hacer lo que te gusta, es muy diferente; no lo permitas.

