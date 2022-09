Acertijo visual para expertos ¿Podrás encontrar el corazón rojo? Foto: www.pexels.com

Resolver un acertijo visual no solo es divertido, también afina tus habilidades de visión y te desafía, algo que sin duda es divertido, pero, no todos pueden resolverlos rápidamente, ¿tú podrás encontrar en este el corazón rojo?

En La Verdad Noticias te revelamos que entre más de estos acertijos resuelvas más sencillo será para ti hacer todavía unos más complicados, ¿podrás seguir sin rendirte antes?

Hace poco te pedimos encontrar al jinete entre los caballos, pero ahora, vamos a desafiarte con otra petición aún más difícil, ¿tendrás el nivel suficiente?

¿Ya viste el corazón rojo?

Imagen del acertijo. Foto: depor.com

Mira muy bien la imagen que te compartimos en ella, hay un corazón rojo que está oculto, busca con detalle en cada espacio de la ilustración, donde menos lo imagines, podrás verlo, no pierdas la paciencia, ¿ya lo viste?

Respuesta del acertijo visual

Respuesta del acertijo. Foto: depor.com

El corazón rojo siempre estuvo frente a ti, estaba justo en la ventana, entre dos macetas, una de ellas tiene una rosa, ¿lo has podido ver?, es muy pequeño, pero está sobre la mesita que tiene abajo algunas rocas.

Ahora que conoces la respuesta a este desafío podrás usarlo para retar a tus amigos y familiares, ¿habrá alguien que lo haga mejor que tú?

Recuerda que si no lograste responder rápidamente este acertijo no significa que no seas listo, simplemente necesitas practicar más para desarrollar esta habilidad, es más fácil de lo que crees, solo tienes que ser persistente y resolver todos los que te encuentres.

Con información de depor.com