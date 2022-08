Acertijo visual nivel experto ¿Dónde está el tigre que es diferente? Foto: www.freepik.es

Si te encanta desafiar tu mente, aquí te compartimos un acertijo visual que definitivamente te pondrá a prueba, deberás encontrar el tigre que es distinto y solo cuentas con 3 segundos para hacerlo, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que los desafíos visuales son una manera muy divertida de poner en práctica tu buena visión, pero todo es cuestión de práctica, entre más resuelvas mejor te volverás.

Hace poco te pedimos encontrar un error en un teclado, pero ahora, te desafiamos a encontrar al felino que es diferente en la imagen, ¿podrás hacerlo?

¿Dónde está el tigre que es diferente?

¿Dónde está el tigre diferente? Foto: depor.com

Busca el felino que es único entre los demás tigres que te presentamos en esta imagen, ¿ya lo pudiste ver?, solo tienes tres segundos para hallarlo, si no lo has conseguido, no te preocupes, lo único que necesitas es práctica.

Respuesta del acertijo visual

Respuesta al acertijo. Foto: depor.com

Si ya no sabes qué más hacer y simplemente no ves la respuesta de este reto visual, tranquilo, aquí te damos la solución. El tigre que es diferente está en la cuarta hilera de arriba hacia abajo y es el cuarto de izquierda a derecha, ¿ya lo viste?, sus líneas son únicas, no hay otro cómo él, aunque claro, necesitas paciencia para revisar que realmente es el único con esas rayas.

Ahora que ya conoces la respuesta a este reto visual, es momento de que compartas este desafío con tus seres queridos, te gustará saber quién es capaz de vencerte o, ¿serás tú el único capaz?

