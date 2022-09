Acertijo visual del anciano ¿Serás capaz de encontrar el perro que oculta? Foto: pexels.com

Los acertijos visuales son muy entretenidos, aunque no todos están hechos para resolverlos, ¿tú podrás hacerlo?, ¡aquí te dejamos el de un anciano que solo el 5% de los usuarios ha podido responder!

En La Verdad Noticias te recordamos que resolver este tipo de ejercicios hará más hábil tu visión para no caer en las trampas de ilusiones ópticas.

Hace poco te pedimos encontrar el tigre que es diferente, pero ahora, vamos a darte otro desafío que seguro te sacará canas verdes, ¿tienes el valor de aceptarlo?

¿Dónde está el perro en esta imagen del anciano?

Imagen del anciano. Foto: depor.com

Debes saber que solo tienes 10 segundos para resolver este reto viral, así que no pierdas tiempo y dinos si ves el perro en esta ilustración, en caso de que rebases el límite de tiempo, no te preocupes, puedes demorar más, siempre y cuándo tu objetivo sea encontrar la solución.

Respuesta del acertijo visual

Perrito del acertijo. Foto: depor.com

Si has caído rendido ante este desafío, tienes suerte, aquí te mostramos cuál es la solución si te das cuenta la respuesta estaba justo delante de ti, aunque, eso sí, no creas que por no haberla encontrado antes no eres inteligente, simplemente necesitas practicar más para desarrollar esta gran habilidad visual, así que no te sientas mal y sigue haciendo más de estos desafíos.

Ahora que ya sabes de qué trata este reto viral no te olvides de compartirlo con tus seres queridos, ¿habrá alguien que lo resuelva más rápido qué tú?

Con información de depor.com