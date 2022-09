Acertijo visual con sopa de letras ¿Podrás encontrar la palabra “PALA”? Foto: pexels.com

Si te gustan los desafíos, entonces este acertijo visual con sopa de letras te va a encantar, es muy entretenido y no es fácil de responder, ya que, pocos son los que dan con la respuesta.

En La Verdad Noticias te recordamos que estos desafíos son perfectos para poner a prueba tu habilidad mental, entre más hagas más fácil será para ti resolver unos todavía más complejos.

Hace poco te pedimos encontrar un corazón rojo, pero ahora, queremos que halles una palabra escondida, ¿podrás hacerlo?

Sopa de letras: encuentra la palabra “PALA”

Sopa de letras. Foto: depor.com

Busca esta palabra en todos los ángulos, de manera diagonal, de arriba abajo, de forma horizontal o vertical, en esta sopa de letras se esconde esta palabra que muy pocos han podido ver, agudiza tus sentidos, ¿ya la viste?

Respuesta del acertijo visual

Respuesta de la sopa de letras. Foto: depor.com

Si estás desesperada o desesperado y ya te has rendido antes este crudo reto viral, no te preocupes, aquí te revelamos que la respuesta siempre estuvo frente a ti, ya que la palabra buscada se encontraba justo una línea abajo de la letra “m” de la marca de agua de la imagen.

Ahora que ya sabes la respuesta, es momento de que retes a tus amigos y familiares, tal vez alguno de ellos es más hábil que tú, ¿tendrás el valor de descubrirlo?

Es importante que recuerdes que, el hecho de que no hayas logrado encontrar la palabra no significa que no eres inteligente, simplemente quiere decir que necesitas practicar más para desarrollar tus habilidades visuales, recuerda que, ¡la práctica hace al maestro!

