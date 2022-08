Acertijo visual con sopa de letras ¿Dónde está la palabra “CUCARACHA”? Foto: pexels.com

Los acertijos visuales son muy entretenidos y desafiantes, por eso, aquí te compartimos uno con sopa de letras que tienes que resolver en segundos, ¿tendrás el nivel requerido para lograrlo?

En La Verdad Noticias te revelamos que solo si haces muchos de estos retos virales podrás conseguir la experiencia y habilidad necesaria para responderlos en segundos, así que, todo es cuestión de práctica, ¡no te desesperes si no puedes a la primera!

Hace poco te pedimos encontrar al tigre que es diferente, pero ahora, necesitamos que encuentres una palabra escondida, ¿podrás hacerlo?

Sopa de letras: encuentra la palabra “CUCARACHA”

Sopa de letras. Foto: ensedeciencia.com

Ve fijamente la imagen que te compartimos, busca de manera horizontal, vertical y diagonal la palabra que te hemos indicado, está justo enfrente de ti, ¿ya la viste?, recuerda que tienes solos 5 segundos para hallarla, ¿te rindes?

Es importante que sepas que, si no puedes a los 5 segundos, puedes tomarte un tiempo más para intentarlo, pero si al final te rindes, no significa que no seas inteligente, simplemente tienes que practicar más para desarrollar tus habilidades visuales.

Te puede interesar: Acertijo visual ¿Podrás encontrar en esta sopa de letras la palabra “ALEGRÍA”?

Respuesta del acertijo visual

Respuesta de sopa de letras.Foto: ensedeciencia.com

En la imagen te damos la respuesta a esta sopa de letras viral y cómo puedes ver, la palabra “CUCARACHA” se encontraba en la fila 10 de izquierda a derecha, de hecho, comienza de arriba abajo, tal vez por eso, se te complicó tanto en encontrarla, pero ahora que ya sabes su escondite puedes retar a tus amigos y familiares, ¿habrá alguien que pueda responderlo en menos de 5 segundos?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de ensedeciencia.com