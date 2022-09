Acertijo visual ¿Tienes el nivel para encontrar al jinete entre los caballos? Foto: pexels.com

Si te gustan los acertijos visuales entonces tienes que hacer este de los caballos, es más difícil de lo que crees, ¿tendrás el nivel para responder?, ¡descúbrelo!

En La Verdad Noticias te revelamos que estos retos virales se han hecho muy famosos porque son divertidos y ponen a prueba las habilidades de visión, entre más hagas, más fácil será responderlos.

Hace poco te pedimos encontrar el perro que se oculta, pero ahora, vamos a desafiarte a ubicar a un jinete, ¡tienes que intentarlo!

¿Dónde está el jinete en la imagen de los caballos?

Imagen del acertijo. Foto: depor.com

Mira fijamente la ilustración que te compartimos, ahí se esconde un jinete, tienes apenas 10 segundos para encontrarlo, ¿ya lo viste? Si ha pasado el tiempo y no lo ubicas, no te preocupes, tómate el tiempo necesario para hacerlo, la idea es que puedas realmente encontrarlo, pero si te has cansado, no te preocupes, eso a veces ocurre, más adelante te daremos la respuesta.

Te puede interesar: Acertijo visual ¿Puedes encontrar los lápices con doble punta en 5 segundos?

Respuesta del acertijo visual

Imagen del acertijo. Foto: depor.com

La respuesta a este reto viral estaba frente a tus ojos, como puedes ver era casi imposible de encontrar, pues está tan difuminado que apenas y puede ser percibido. Es un hombre que está de perfil, casi nadie lo puede encontrar, pues requiere de una visión aguda, así que no te decepciones, realmente este desafío era difícil de responder.

Ahora que ya sabes la respuesta, no dudes en desafiar a tus amigos y familiares, ¿habrá quién lo resuelva más rápido que tú? Recuerda que si tardaste en encontrar la solución o si nunca lo hiciste no significa que no eres inteligente, simplemente esto indica que no tienes la habilidad desarrollada, ¡así que ponte a practicar más!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de depor.com