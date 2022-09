Acertijo visual ¿Qué se esconde en la imagen? Tienes 10 segundos para responder. Foto: ecestaticos.com

Si estás un poco aburrido y sientes que en cualquier momento comenzaras a cerrar los ojos, entonces activa tu cerebro con este acertijo visual, no te tomara mucho tiempo y podrás competir con tus conocidos, para ver quien es más rápido y nota mejor los detalles, te animamos a intentarlo, ¡es muy fácil!

En La Verdad Noticias queremos decirte que practicar este tipo de acertijos ayuda a la plasticidad de tu cerebro, pues al concentrarse en resolver problemas, las conexiones entre las neuronas se hacen más fuertes, además de que entrenas la capacidad de reconocer patrones y retener información importante.

Anteriormente, te compartimos un acertijo para encontrar la palabra “PALA”, pero ahora te contamos que existe algo llamado “pensamiento lateral” que consiste en la resolución de problemas desde un enfoque indirecto o creativo, que nos lleva a buscar soluciones no tan obvias o fáciles, además de que nos ayuda a desarrollar la lógica.

¿Que eres capaz de ver en este acertijo visual?

Acertijo. Foto: depor.com

Prepárate para enfrentar este desafío, solo tiene 10 segundo para resolverlo, aparta toda distracción y observa detenidamente la imagen.

Solución

Ya ha terminado el tiempo, si no fuiste capaz de resolverlo, no te preocupes, pues no todos lo logra, te revelamos que la respuesta no es tan complicada como pensaba, entre las ramas se forma la figura de una mujer, Ahora puedes comparar respuestas con tus colegas y ver quien fue más rápido.

¿Cuáles son los beneficios de los Acertijos visuales?

La práctica puede ayudarte a ejercitar la memoria, desarrollar la creatividad, al intentar resolverlos, mejora tu capacidad de observación, contribuye a mejorar el aprendizaje y también reduce los niveles de estrés y ansiedad.

