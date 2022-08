Acertijo visual ¿Puedes encontrar los lápices con doble punta en 5 segundos? Foto: www.freepik.es

Los acertijos visuales han tomado mucho protagonismo en internet por ser entretenidos y desafiantes, por eso, aquí te daremos uno que solo las mentes que piensan diferente pueden resolver, ¿estarás a la altura del reto?

En La Verdad Noticias te recordamos que para poder resolver rápidamente estos retos visuales tienes que practicar, no siempre puedes a la primera, pero en cuanto desarrolles la habilidad serás uno de los mejores.

Hace poco te pedimos encontrar al peluche perdido, pero ahora, necesitamos que ubiques a los lápices que tienen doble punta, ¿podrás con el desafío?

¿Dónde están los lápices dobles?

Imagen del acertijo. Foto:

Mira cuidadosamente la imagen que te compartimos, tienes que encontrar lápices que tengan dos puntas en vez de una, así es, tienes que ubicar aquellos que en el otro extremo no tienen la goma, debes hacerlo en 5 segundos, ¿ya los viste?

Lo ideal es que veas los lápices en cuestión de segundos, pero no es obligatorio, puedes tomarte todo el tiempo que quieras para resolver este reto visual.

Respuesta del acertijo visual

Imagen con la respuesta. Foto: depor.com

Si aún no puedes resolver este desafío, no te preocupes, aquí te mostramos la respuesta. En la imagen hay tres lápices que tienen doble punta, te hemos marcado su ubicación, así que ya no sufras, la repuesta está ante tus ojos.

Ahora que ya sabes en qué lugar están los lápices que son diferentes al resto, es momento de que desafíes a tus seres queridos, tal vez habrá alguno que lo resuelva antes que tú o que no tenga idea de cómo hacerlo, ¡no pierdas tiempo y compártelo!

Con información de depor.com