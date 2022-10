Acertijo visual ¿Puedes encontrar la letra oculta?

Una buena visión es esencial para poder resolver los acertijos visuales, en especial en este reto viral que ha puesto en jaque a todos los internautas.

Parece un símbolo de diálogo normal pero en su interior está escondida una “W” en medio de todas esas “V”.

¿Crees poder resolver este acertijo viral que te compartimos en La Verdad Noticias?

Acertijo visual: Encuentra la letra oculta

Encuentra la "W".

Lo mejor de los acertijos visuales es que pones a prueba tu visión pero también tu paciencia y tu atención a los detalles; ninguna de estas habilidades funcionan de forma individual, como equipo logran solucionarlos.

En esta ocasión, internet se volvió loco con un ejercicio que se viralizó inmediatamente por la dificultad que presenta.

El tiempo también es un factor determinante porque, de acuerdo a las reglas, sólo tienes 10 segundos para encontrar la respuesta.

Tu única tarea es encontrar la letra impostora en la imagen, y no es nada fácil de hacer, pero creemos que te divertirás mucho y continuarás desarrollando tus habilidades.

Recuerda que la clave del éxito está en observar detenidamente la ilustración, a simple vista no encontrarás la solución y se te acabará el tiempo.

Puedes intentarlo varias veces, pero sin pasarte de los 10 segundos, hasta conseguir la victoria.

¿Listo? A buscar la “W”.

Solución del acertijo visual

¿Lograste encontrar la letra oculta?

Como mencionamos antes, este acertijo visual no es sencillo; así que no te sientes mal si no lograste resolverlo.

Sabemos que la “V” se parece a la “W”, esto elevó la dificultad del ejercicio; para que no busques más aquí te dejamos la solución.

La letra oculta está en la parte derecha inferior, prácticamente a la mitad de la ilustración.

