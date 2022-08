Acertijo visual ¿Podrás hallar la palabra ARMONÍA en esta sopa de letras? Foto: www.freepik.es

Si te encanta desafiar tu mente tienes que probar con este acertijo visual de sopa de letras, consiste en encontrar la palabra ARMONÍA en menos de 10 segundos, ¿estarás a la altura del reto?

En La Verdad Noticias te recordamos que entre más retos virales resuelvas más práctica tomarás y por ende, te será muy fácil hacerlos.

Hace poco te pedimos encontrar los lápices con doble punta en 5 segundos, pero ahora, iremos más allá y te vamos a pedir encontrar una palabra que muy pocos pueden.

Acertijo visual ¿Dónde está la palabra ARMONÍA?

Sopa de letras. Foto: tycsports.com

Este reto visual solo lo han logrado resolver solo el 2% de los usuarios en 10 segundos, así que pon mucha atención, mira detalladamente la sopa de letras y antes de que ese tiempo se termine encuentra la palabra ARMONÍA, ¿ya la viste?

Si no has logrado hacer en el tiempo estipulado, no te des por vencido, puedes tomarte tu tiempo, después de todo la idea es que puedas resolverlo aunque tardes.

Respuesta de la sopa de letras

Respuesta de sopa de letras. Foto: tycsports.com

Si pasó mucho tiempo y ya estás desesperado por encontrar la respuesta, no te preocupes, aquí te mostramos la imagen con la respuesta, como puedes ver la palabra se encontraba en forma diagonal y comenzaba de manera invertida, iniciando de en la segunda hilera de izquierda a derecha a la altura de la cuarta hilera de abajo hacia arriba, ¿ya la viste?

Ahora que conoces la respuesta a este reto, puedes desafía a quien tu quieras, de esta manera podrás saber quién tiene más desarrollada esta habilidad, ¿podrán descifrar la ubicación de la palabra más rápido que tú?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de tycsports.com