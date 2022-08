Acertijo visual ¿Cuál de los tres hombres tiene un hijo? Foto: www.freepik.es

Los acertijos visuales siempre desafían la mente, en esta ocasión te vamos a presentar uno que han respondido mal el 70 por ciento de los que lo intentaron resolver, ¿tú podrás lograrlo?

En La Verdad Noticias te revelamos que en este reto se pondrá a prueba los prejuicios y el sentido común, así que, no tengas miedo de responder, todo se trata de un juego en el que deberás usar todos tus sentidos para encontrar la respuesta correcta.

Hace poco te pedimos encontrar la palabra “ENTUSIASMO”, pero ahora, iremos más allá y vamos a desafiar tus habilidades con un nuevo acertijo.

¿Cuál de los tres hombres es padre de un hijo?

Foto: depor.com

Observa con atención la imagen que te compartimos, en esta puedes ver a tres varones de perfil, ellos están caminando en fila, ¿podrás adivinar cuál es papá?, es posible que tus prejuicios te pongan el pie, pero no tengas miedo de usarlo, después de todo, no siempre se puede tener una mirada tan objetiva.

Respuesta del acertijo visual

Respuesta del desafío visual. Foto: depor.com

Si no has logrado dar con la respuesta, aquí te la diremos, seguramente no lo esperabas, pero el señor de traje no es padre, tampoco el chico de la patineta y audífonos, quién tiene un hijo, es el hombre de look rockero que no solo tiene un piercing, también una bolsa llena de despensa, ¿asombrado?

Ahora que ya sabes la solución a este reto visual, no te olvides de compartirlos con tus seres queridos, será una manera muy sencilla de conocer cuáles son sus prejuicios y también, una manera muy divertida de desafiarlos.

