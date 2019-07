Aceite de Linaza sus maravillosos beneficios para la salud

El aceite de linaza es un aliado muy utilizado para quienes no gustan de usar tratamientos procesados o medicamentos, ya que además de aliviar muchas dolencias no es invasivo y no tiene químicos, conozca todos sus beneficios y lo amará.

¿Cómo debe ser para que funcione?

Debe ser prensado en frío para que aporte una gran cantidad de propiedades y nutrientes con mayor calidad.

Propiedades del aceite de linaza.

Beneficios para la salud

Más fibra: Entre sus propiedades, encontramos la fibra, siendo excelente para regular el organismo de manera general. Entonces puede ser el sustituto de las mantequillas en muchos guisos.

Ácidos grasos Omega 3: Por poseer ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, siendo totalmente benéfico para proteger el organismo, previene enfermedades del corazón y reducir el colesterol malo cuando se tiene algo alto.

Contra el estreñimiento: El aceite de linaza también es bueno contra el estreñimiento, pues tomarlo mejora este problema y también reduce las inflamaciones intestinales.

Alivio perfecto contra el estreñimiento.

TE PUEDE INTERESAR:

La magia del romero en el botiquín

Protege la piel: Este aceite se utiliza para prevenir y proteger la piel de las inclemencias del tiempo. Además, tiene una acción calmante, por lo que suele ir bien contra las quemaduras del sol y el acné.

Mejora el cutis.

Para el cerebro: Hay determinados alimentos que regulan las funciones del cerebro. El aceite de linaza es uno de ellos puesto que sus vitaminas, minerales y el buen aporte de ácidos grasos Omega 3 ayudan a combatir la depresión y también la enfermedad de Alzheimer.

Contra la presión arterial alta: Al proteger el corazón y regular el colesterol, también es beneficioso para aquellas personas que tienen la presión algo alta.

Dolores menstruales: Ciertos dolores menstruales son realmente dolorosos y convertir la vida de las mujeres que los padecen en los días más terribles, el aceite de linaza ayudará mucho a reducir este problema.

Antiinflamatorias: Este aceite presenta una extraordinaria capacidad antiinflamatoria y gracias a ello combate los dolores procedentes de diversas como la artritis.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.