Acciones para fortalecer la confianza en ti misma

Acciones para fortaleces la confianza en ti misma

Tener confianza en uno mismo es tener la capacidad de expresar una opinión, defender a otra persona o atreverte a decir cómo te sientes; pedir lo que deseas o necesitas; tener la capacidad de comunicar tus desacuerdos, realizar sugerencias, dar a conocer ideas sin sentirte culpable por ello.

La confianza en sí misma es el motor que hace que logremos muchas cosas en nuestra vida, ya que es un motor que te impulsa a atreverte y arriesgarte por tus metas. Hoy en La Verdad Noticias te platicamos algunas acciones que te ayudarán a fortalecer este aspecto.

¿Cómo se logra la confianza en sí mismo?

Incrementa la motivación

La motivación es una forma en la que puedes fortalecer la confianza en sí misma, ya que tendrás que realizar acciones determinadas para lograr una meta, en este caso, para reforzar el amor propio a través de esta confianza.

Empieza por lo simple

Diariamente realiza una lista de tareas por hacer al día siguiente, y siempre comienza por las más sencillas, así tu mente se relaja y desde un inicio evita que se bloqueé. Pensar en tareas complejas sí estresa, así que pon esta opción a prueba.

Pregúntate hacia dónde te diriges

La confianza en sí misma también necesita de enfoque, no puedes ir manejando tu vida bajo las expectativas de los demás. Te invitamos a que respondas estas preguntas: ¿Para qué soy buena? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué me limita?

No te compares

Este es un error que al menos una vez hemos cometido. Comparar tu proceso y tu vida con la de alguien más solo daña tu autoestima, así que evítalo a toda costa y concéntrate en trabajar ese camino que es sólo tuyo.

Háblate bonito

No puedes estar hablándote con insultos, claro que no eres perfecta, pero cambia el enfoque. Piensa cómo trabajar esos defectos para convertirte en la mejor versión de ti misma en lugar de insultarte sin cambiar nada en ti.

Tratáte con respeto y amor, pues es muy importante para la confianza en sí.

Sal de tu zona de confort

Claro que salir de nuestra comfort zone no es sencillo, pero sí es necesario para fortalecer la confianza en sí. Toma las riendas de tu vida y arriésgate por lo que deseas. Debes aprender a lidiar con el fracaso, pues muchas veces es inevitable y no eres menos persona por esa razón.

No pienses negativamente

Pensar en lo negativo no te va a llevar a nada, por lo que es mejor que le des la vuelta a las cosas y trates de hacerlo positivamente, esta actitud sin duda alguna te ayuda a confiar en ti misma.

¿Por qué es importante la confianza en sí misma?

Cuando logramos saber quiénes somos y aprendemos a confiar en nosotros mismos, accedemos a un nuevo nivel de intimidad. Esta confianza es una poderosa fuerza que reside en cada uno de nosotros. Brinda un sentimiento de mayor control sobre nuestra propia vida y la capacidad de aceptar sus desafíos.

