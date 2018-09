¿Abusar del aire acondicionado en la oficina seria una conducta machista?

“La refrigeración de los espacios cerrados es notoriamente sexista”, decía un correo enviado por el equipo de trabajo de Nixon a la cadena CBS, donde se realizó el presunto debate.

Según The New York Times, el planteo de la ex actriz tiene respaldo científico. Un estudio publicado en Nature Climate Change en 2015, determinó que las temperaturas de la mayoría de los edificios están establecidas según una vieja fórmula basada en los índices metabólicos de los hombres, quienes pueden “sobrevivir” con 3° Celsius menos que las mujeres.

Como era de esperar, la discusión llegó a las redes sociales, donde la ensayista Kerry Howley aseguró que nunca antes se había sentido tan metida en un debate político.

“El 49% de los estadounidenses controlan el 100% de los termostatos de las oficinas. No me contrates a menos que estés dispuesto a discutir sobre los 24° Celsius”, escribió Howley, y añadió: “Siento que las temperaturas frías en la oficina son una carga para las mujeres (…) Siento que afectan el rendimiento de una manera sorprendente. Me vuelvo menos efusiva, menos articulada, menos extrovertida cuando estoy incómoda con la temperatura”.

A pesar de que muchos han estado de acuerdo con lo planteado por Cynthia Nixon, también han considerado que 24° Celsius es una temperatura excesiva. ¿Qué opinás?