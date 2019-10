Abraza a tus hijos en casa, pero abrocha su cinturón de seguridad en el coche

Si quieres a tus hijos, debes abrochar su cinturón de seguridad en su silla de coche, por muy pequeño que sea el trayecto, porque en el coche el cinturón de seguridad es el único freno del cuerpo en caso de impacto, según la DGT, tanto para el conductor como para el resto de pasajeros, y tanto en los asientos delanteros como en los traseros.

El cinturón de seguridad en el coche tiene como función principal sujetar y mantener a sus ocupantes en su sitio, reducir al máximo las heridas en caso de colisión, evitar que las personas puedan salir despedidas fuera del vehículo, y que se golpeen con elementos tanto del interior como del exterior del vehículo. Se debe ver el cinturón de seguridad como un aliado, como un seguro de vida, porque según la Organización Mundial de la Salud, el cinturón de seguridad es uno de los inventos que más vidas ha salvado. En España son obligatorios en carretera desde 1974 y en zona urbana desde 1992.

No importa si vas a hacer un trayecto corto o de largo distancia, si es un desplazamiento urbano o por autopista, hay que abrocharse siempre el cinturón de seguridad, ya que la mayoría de los accidentes de tráfico que ocurren son impredecibles.

Existen muchas excusas para no llevar el cinturón y también muchos mitos sobre su eficacia, pero lo verdaderamente cierto es que está científicamente probado que salvan vidas. Pero deben estar perfectamente ceñido al cuerpo, debiendo colocar el asiento casi en ángulo recto, nunca demasiado inclinado, ya que esta posición favorece la aparición del efecto submarino o facilita que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de accidente. También es recomendable cambiar el cinturón cuando se sufra un golpe, porque el trenzado del mismo puede haber perdido su eficacia o incluso puede tener pequeñas roturas que no sean perceptibles en los sistemas de anclaje.

A los niños debemos prestarles especial atención porque los automóviles ni las medidas de seguridad implementadas en los coches no se han fabricado para sus medidas. Por ello, los niños deberán llevar siempre un sistema de retención infantil adecuado a su altura y peso para viajar con más seguridad en el interior de un vehículo.

Los niños no tienen capacidad de decisión, depende de ti que vayan sentados y abrochados correctamente. Para ello, escoge el sistema de retención adecuado a su peso y tamaño, no por su edad, ya que esta métrica puede que no encaje con las características físicas de cada niño.

También es importante comprobar que el sistema elegido está homologado, lo que significa que ha superado de manera satisfactoria una serie de pruebas: resistencia de correas, hebillas, partes metálicas, comportamiento de los componentes ante el frío, el calor, la corrosión, la abrasión, la tracción, etc. Huye de aquellas sillas para el automóvil que no estén homologadas, aunque parezcan fiables a simple vista deben llevar la etiqueta de homologación perfectamente cosida o pegada, en la que se recoja toda la información de manera clara, legible y fácilmente localizable, no juegues con la vida de tu hijo por ahorrarte unos euros.

Hay que instalar la silla de los niños en el vehículo correctamente, siguiendo las instrucciones que la acompañan, de forma que quede fijado a la estructura del vehículo o a sus cinturones. Es necesario ajustar y abrochar bien los cinturones de la silla. Y seguir todas las recomendaciones que marquen desde la DGT sobre su colocación en el coche.

Nunca lleves a un niño en brazos, porque en caso de accidente, a sólo 5 km/h ningún adulto sería capaz de retenerlo.

Es importante dar un buen ejemplo a los niños, porque copian las conductas de los mayores que están a su alrededor. Y si estos no utilizan el cinturón, no podrás exigirle a tu hijo que utilice su propio sistema de retención.

A medida que el niño crece, está comprobado que disminuye la sensibilidad de muchos padres hacia la seguridad infantil, de manera que a partir de los cuatro años suele ser más habitual que no se utilice un sistema de seguridad adecuado. No obstante, la obligación de los padres o de los adultos que custodien o tutelen a los niños es protegerlos hasta que los niños alcancen una estatura de 1.35 m, momento en el cual ya podrán utilizar los cinturones normales del vehículo o seguir usando un dispositivo de retención homologado a su talla y a su peso.