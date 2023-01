Abono de leche de coco para cuidar tus plantas

Nos gusta tomar leche de coco por sus nutrientes e hidratación, ¿pero sabías que también podría ser beneficiosa para tus plantas? La investigación muestra que este noble ingrediente natural puede ayudar a promover sistemas de raíces fuertes y un rápido crecimiento de las plantas.

Gracias a los aminoácidos, minerales y vitaminas que se encuentran en la leche de coco, puedes usarla como fertilizante natural. En La Verdad Noticias te compartimos cómo hacerlo.

¿Cómo usar el fertilizante de leche de coco?

Ingredientes

Dos tazas de leche de coco sin azúcar

Vaporizador

Cómo usarlo

Pon la leche dentro del vaporizador

Préndelo y permite que el vapor de la leche se impregne en tus plantas

Hazlo por lo menos dos veces por semana si te percatas que tus plantas lo necesitan

Puedes usarlo tanto para tus plantas de interior como de exterior

¿Qué le hace la fibra de coco a las plantas?

La fibra de coco es una excelente alternativa al suelo y se puede utilizar en un sistema hidropónico. Todavía se ve y se siente como tierra, lo que hace que la transición de la jardinería de tierra a la hidroponía sea mucho más fácil.

La fibra de coco también es excelente para retener agua y mantener felices a las plantas amantes de la humedad en una maceta seca o en un clima cálido. Puede contener hasta 10 veces su peso en agua, lo que lo hace ideal para enmendar suelos secos o germinar plántulas.

Eso sí, la fibra de coco no tiene valor nutricional y no proporcionará a las plantas vitaminas y minerales vitales. Esto significa que tendrás que agregar cosas, como fertilizantes que se hacen con cáscara de plátano. Sin embargo, esto no es un gran problema si lo está usando para modificar el suelo seco.

