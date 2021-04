¿Abdicará la reina Isabel tras la muerte del príncipe Felipe?

La familia real sigue siendo un pilar en los titulares, con la reciente noticia de que el príncipe Felipe, el antiguo esposo de la reina Isabel II, falleció a la edad de 99 años. El miembro de la realeza mayor dedicó su vida a obras de caridad y actos de servicio público.

En los días posteriores a su muerte, muchos líderes mundiales y celebridades importantes han recurrido a las redes sociales para compartir sus condolencias por la familia real y recordar la larga vida y la larga carrera militar del príncipe Felipe.

Aún así, muchos fanáticos reales tienen preguntas sobre el futuro de la familia real, y algunos cuestionan si la reina permanecerá en el trono después de perder a su compañero de toda la vida.

El príncipe Felipe falleció a los 99 años

El viernes 9 de abril, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado, confirmando que el príncipe Felipe había fallecido esa mañana, a la edad de 99 años. El comunicado no solo hizo referencia a su relación con la reina Isabel, sino que también se refirió a su vida de servicio.

"Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo... La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida", se puede leer en el comunicado.

Tras la noticia de su muerte, todos, desde el presidente Joe Biden hasta el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, acudieron a las redes sociales para publicar comentarios en honor al príncipe Felipe.

¿Abdicará la reina Isabel tras la partida del príncipe Felipe?

En 2017, el príncipe Felipe se retiró de los deberes reales y, en los últimos años, el duque de Edimburgo hizo muy pocas apariciones públicas. Haría una excepción en ocasiones familiares importantes, como la boda del príncipe Harry y Meghan en 2018.

En 2020, el príncipe Felipe y la reina Isabel cumplieron 73 años de matrimonio. Lamentablemente, un año después, el anciano príncipe falleció pacíficamente en el Castillo de Windsor.

Sin duda, la reina Isabel está devastada por la pérdida de su compañero de vida y su devoto esposo. Algunos fanáticos reales incluso han cuestionado si ella decidirá abdicar a raíz de su muerte.

El ex primer ministro del Reino Unido, Sir John Major, dijo una vez que la posición de la reina Isabel como monarca era "una posición muy solitaria". En The Andrew Marr Show de BBC One, dijo: “Hay un número limitado de personas a las que realmente puede abrir su corazón".

Aún así, parece muy poco probable que la reina abandone el trono. Los informes señalan que la reina Isabel ha comprometido su vida al servicio de su país, y el historiador real Hugo Vickers dijo a Reuters: “Puedo asegurarles que la reina no abdicará. seguirá siendo nuestra reina".

