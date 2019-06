¡ATENCIÓN! Prendas que te hacen tener celulitis

Seguramente odias la piel de naranja que se forma especialmente en la piernas, el cual combates con alguna crema anticelulítica, pero, ¿sabías que tu peor enemigo es la ropa?, así es, algunas prendas demasiado ajustadas evita que la piel respire, el cual es el peor enemigo de la celulitis.

Aquí te presentamos los tacones y cuatro prendas que debes evitar. ¡Toma nota!

Tacones

Sin duda los tacones se han lucir tu espectacular figura, pero el tacón ideal debe tener entre 3 y 5 centímetros. Esto ya que los zapatos altos dificultan la circulación de la sangre debido a la posición que adquieren los pies al calzarlos, por lo que la mala circulación favorece a la aparición de celulitis.

Cinturones

¿Eres de las que usa con frecuencia este complemento? Si es así, no lo aprietes demasiado, ya que de la misma manera dificulta la buena circulación de la sangre, por lo que tus piernas pagaran las consecuencias y se convertirá en el principal aliado para la aparición de la celulitis.

Fajas elásticas

Esta prenda, sin duda, es que debes evitar a toda costa. Su labor de opresión para sujetar distintas zonas del cuerpo es el caldo cultivo perfecto para la aparición de celulitis.

Ropa interior

Tranquila, no es que no uses ropa interior. Pero seguramente has visto las marcas de la costura que se quedan en tu piel, esto significa que tu lencería es demasiada ajustada y dificulta la circulación de la sangre, lo que aumenta la aparición de la celulitis.

Pantalones estrechos

Al dejar tus piernas oprimidas, no dejarás que la sangre circule libremente por las mismas. Esto beneficiara sin duda a la aparición de la celulitis. Evita también las prensas de lycra ya que estas también te generarán celulitis.