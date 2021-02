AMOR: Las personalidades más compatibles según los test Myers-Briggs

Has leído los horóscopos del amor. Ha realizado las pruebas de relaciones. Ahora es el momento de ver los tipos de personalidad de Myers-Briggs más compatibles y ver con quién encajaría mejor, basándose en una mezcla confusa de letras.

Para aquellos que son novatos en la prueba de indicador de tipo Myers-Briggs, también conocida como compatibilidad con MBTI, es básicamente una evaluación de personalidad que analiza 16 tipos de personalidad únicos.

Una vez que realice la prueba, terminará con cuatro letras, como INFP o ESTJ, que esencialmente brindan información sobre quién es usted, cuáles son sus objetivos y cómo interactúa con los demás.

Las 16 personalidades, según Myres Briggs

De acuerdo a la coach de Myers-Briggsm, Poppy Spencer este test de personalidades: “es solo un instrumento para brindar a las personas más información sobre las preferencias innatas de alguien”.

“Aunque no está escrito en piedra, conocer tus preferencias y las de otra persona es una gran ventaja cuando tienes citas, especialmente cuando se conocen por primera vez en línea”.

Si eso suena útil, busque a continuación en La Verdad Noticias, su tipo de personalidad Myers-Briggs y vea qué otros tres tipos son su mejor combinación.

Si eres ESFP: ESFJ, ESTP, ISFP

ESFP

Las personas de ESFP (Extrovertido, Sensible, Sentido, Percibidor) deben estar atentos a aquellos que son ESFJ (Extrovertido, Sensible, Sentido, Juzgando), ESTP (Extrovertido, Sensible, Pensador, Percibidor) o ISFP (Introvertido, Sensible, Sentir, percibidor).

Respecto al emparejamiento de ISFP: Pueden tener desacuerdos sobre la frecuencia con la que socializar con amigos, pero mientras disfruten de pasar tiempo juntos, la diferencia entre introvertidos y extrovertidos no importará mucho.

Si eres ESTP: ESTJ, ESFP, INFJ

ESTP

Un tipo ESTP (Extrovertido, Sensible, Pensador, Percibidor) será súper compatible con ESTJ (Extrovertido, Sensible, Pensador, Juzgando) y ESFP (Extrovertido, Sensible, Sentido, Percibiendo).

Estas parejas tienen sentido debido a tener tantas similitudes. Pero también encajarán bien con un tipo que no parece tan probable: INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sensación, Juzgando).

Si eres ESTJ: ESTP, ESFJ, ISTJ

ESTJ

Las personas que son ESTJ (Extrovertido, Sensible, Pensador, Juzgando) son más compatibles con los tipos ESTP (Extrovertido, Sensible, Pensativo, Juzgando) y ESFJ (Extrovertido, Sensible, Sentido, Juzgando). También pueden encontrar una relación saludable con un tipo ISTJ (Introvertido, Sensible, Pensador, Juzgando).

Según MyersBriggs.org, los ESTJ son organizadores activos, lógicos, asertivos, analíticos y prácticos. Y como tal, cuando se trata de citas, tienden a apreciar una pareja que pueda mantenerse al día, como un ESTP.

Si eres ESFJ: ISTP, ESTJ, ESTP

ESFJ

ESFJ (Extrovertido, Sensible, Sentido, Juzgando) se combina mejor con los tipos ISTP (Introvertido, Sensible, Pensando, Percibiendo), los ESTJ (Extrovertido, Sensible, Pensando y Juzgando) y los ESTP (Extrovertido, Sensible, Pensando, Percibiendo) .

Los ESFJ tienden a relacionarse mejor con otros extrovertidos. Y sin embargo no significa que debas descartar ciertos tipos de introvertidos. De hecho, puede haber algunos tipos que realmente encajarían contigo.

Si eres ISTJ: INFJ, ISTP, ISFJ

ISTJ

Un tipo ISTJ (Introvertido, Sensible, Pensador, Juzgando) debería estar atento a un INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando) ya que ambos están orientados a la acción y resultados. Los ISTJ son sistemáticos en su proceso de pensamiento y probablemente tendrán una lista de verificación detallada de lo que buscan en una pareja..

Si bien ese nivel de planificación puede asustar a otros tipos, un INFJ estará en la misma página. Su enfoque de las citas es igualmente logístico y orientado a objetivos. También deben estar atentos a los ISTP (introvertido, sensitivo, pensante, perceptivo) e ISFJ (introvertido, sensitivo, sensible, juzgador).

Si eres ISTP: ISFP, INFP, ESFP

ISTP

ISTP (Introvertido, Sensible, Pensando Percibiendo) querrá a alguien que esté en el mismo nivel que ellos.

Aunque los individuos que poseen el rasgo Percibir (P) pueden actuar de manera más impulsiva en ocasiones que aquellos con el rasgo Juzgar (J), dos Perceptores generalmente se llevan maravillosamente bien.

Estos tres tipos también tienen todos los sentimientos en común, lo que ayuda a equilibrar el ISTP de pensamiento.

Si eres ISFJ: ESFJ, ISFP, ISTJ

ISFJ

Los tipos ISFJ (Introvertidos, Sensibles, Sentidos, Juzgados), también conocidos como "Defensores", tienden a "estar profundamente comprometidos con la bondad y la generosidad en las relaciones.

Las mejores parejas para los ISFJ son aquellas que comparten raíces comunes en la detección y están en sintonía con lo que pueden ver en lugar de ideas abstractas. Ponen más peso en su propia experiencia y hechos personales que en sus intenciones.

De esta manera, una buena pareja para ellos serían quienes pueden desafiar parte de su flexibilidad en el futuro y emparejarse con alguien extrovertido puede ayudarlos a abrirse a diferentes interacciones con una amplia variedad de personas.

Si eres ISFP: ESFP, ISFJ, ESFJ

ISFP

Un ISFP (introvertido, sensitivo, sensible, perceptivo) ama una aventura y "disfrutaría compartiendo actividades mutuas con un compañero. Pero también es alguien a quien le gusta controlar sus emociones y, como resultado, puede querer una pareja que prefiera hacer lo mismo.

Si bien los ISFP son introvertidos, en realidad combinan bien con estos tipos debido a su inherente y extrovertido sentido de la aventura. Y combinar con los rasgos J también puede ayudarlos a crecer en la plantación de una base sólida desde la que pueden ramificarse y explorar.

Si eres ENTJ: INTJ, ENTP, ENFJ

ENTJ

ENTJ (Extrovertido, Intuitivo, Pensador, Juzgando) combina bien con INTJ (Introvertido, Intuitivo, Pensador, Juzgando), sobre todo. "Este es un encuentro de citas compatible.

ENTJ también es altamente compatible con ENTP (Extrovertido, Intuitivo, Pensador, Juzgando) y ENFJ (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando). Nuevamente, todo es gracias a esa extroversión, así como a la capacidad de conectarse intuitivamente.

Si eres ENTP: ENTJ, ENFP, ENFJ

ENTP

Los ENTP (Extrovertido, Intuitivo, Pensador, Percibidor) son más compatibles con las personas ENTJ (Extrovertido, Intuitivo, Pensador, Juzgando) y ENFP (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Percibidor) Pero también pueden combinarse bien con otros tipos extrovertidos, como ENFJ (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando).

Como se indica en MyersBriggs.org, los ENTP son personas enérgicas, creativas y entusiastas. Y si aplica esos rasgos a las relaciones, tiene sentido por qué ENTJ, ENFP y ENFJ los complementarían bien, ya que tendrían mucho en común.

Si eres ENFJ: ENFJ, INFJ, ENFP

ENFJ

ENFJ (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando) es un tipo que le va bien con alguien como ellos.

A ambos les gustan las reuniones sociales, por lo general disfrutan de una amplia red de personas, son fáciles de comunicar, disfrutan planificando actividades y aventuras para el futuro.

Pero los tipos INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando) y ENFP (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando) también pueden ser excelentes combinaciones.

Si eres ENFP: ENTJ, INTJ, INTP

ENFP

Para ENFP, (Extrovertido, Intuitivo Sentimiento, Percepción), ENTJ (Extrovertido, Intuición, Pensamiento, Juzgar), INTJ (Introvertido, Intuitivo, Pensador, Juzgando) e INTP (Introvertido, Intuitivo, Pensamiento, Percibiendo) se combinan mejor.

NTJ es otra gran pareja. INTP también puede ser una gran pareja, ya que ellos también pueden equilibrar un ENFP.

Si eres INTJ: INTP, INFJ, INFP

INTJ

Los INTJ (Introvertidos, Intuitivos, Pensadores, Juzgados) necesitan a alguien que pueda abrazar su lado introvertido o ayudar a equilibrarlo. Y es por eso que los INTP (Introvertido, Intuitivo, Pensador, Percibidor) e INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentir, Juzgar) son compatibles con este tipo.

Si es INTP: ENTP, INFP, ENFP

INTP

INTP (Introvertido, Intuitivo, Pensamiento, Percibiendo) es más compatible con ENTP (Extrovertido, Intuitivo, Pensamiento, Percibiendo), INFP (Introvertido, Intuitivo, Sentido, Percibiendo) y ENFP (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Percibiendo).

El opuesto en la extroversión / introversión (E / I) no son un factor decisivo, porque ser diferente de esa manera no los hace menos compatibles cuando están juntos

Las diferencias en Pensamiento / Sentimiento (V / F) a menudo pueden ser complementarias. Las personas pensantes a menudo aprecian más el sentimiento en sus relaciones personales, y las sensibles a menudo aprecian una presencia lógica constante en una pareja.

Si eres INFJ: ISTJ, INFP, INTJ

INFJ

Alguien que sea un INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando) coincidirá bien con alguien que sea ISTJ (Introvertido, Percibido, Pensando, Juzgando), ya que ambas personas están "orientadas a los resultados y la acción".

Se trata de personas que hacen checklists y pensar las cosas detenidamente, y eso a menudo significa que adoptan un enfoque muy mesurado de las citas, así como de la vida en general.

Los INFJ también deben estar atentos a las personas que son INFP (Introvertido, Intuitivo, Sentido, Percibidor) o INTJ (Introvertido, Intuitivo, Pensador y Juzgado), debido a que tienen varias cualidades centrales en común.

Si eres INFP: INFJ, ISFJ, ENFJ

INFP

Los tipos de INFP son "Introvertido, Intuitivo, Sentido y Perceptivo". Las parejas más compatibles serían INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando), ISFJ (Introvertido, Sensible, Sentido, Juzgando) y ENFJ (Extrovertido, Intuitivo, Sentido, Juzgando).

Observe que la 'F' (sentimiento) es común en los tres y ninguno de los tres tiene una 'P' (percepción) como su última preferencia de letra. Eso es porque dos tipos de Percepción no siempre se mezclan bien.

