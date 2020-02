¿A punto de escribirle a tu ex? 5 preguntas que te tienes que hacer antes hablarle. (Foto cortesía DerWesten)

El temas de los ex es toda una charla que nos puede llevar horas y horas, puesto que entran las típicas dudas como si es bueno regresar, si perdonar es sinónimo de volver a andar, si pueden hacer amigos, o simplemente si debes o no volver a escribirle, esta última nos puede causar ansiedad y por ende inestabilidad, por ello, antes de hacerlo estas son algunas de las preguntas que debes hacerte.

¿Qué es lo que quieres?

Si, si estás a punto de escribirle a tu ex, antes debes pensar en qué es lo que quieres con ello: ¿deseas llamar la atención? ¿buscas que regresen?, por ello antes de mandarle un mensaje o hablarle confirma qué es lo que buscas, y que mejor de no tener expectativas.

¿Está saliendo con alguien?

Así es, esta pregunta es indispensable, puesto que si tu ex ya está saliendo con alguien, no dificultes más las cosas, puesto que podrías ocasionar una pelea en su relación.

¿Sales con alguien?

Si ya te encuentras en una relación, no es lo más sano ni justo que busques a tu ex; así que si tienes a tu pareja, piensa en esto antes de que tengas comunicación con la persona que ya no forma parte de tu presente.

¿Deseas hablar el resto del año?

Este es otro punto muy importante, puesto que debes preguntarte si realmente deseas hablar el resto del año con quien tu pareja, o simplemente es un arranque porque extrañas el pasado.

¿Cuánto has bebido?

Suele pasar que en la fiesta o en las reuniones donde hay bebidas alcohólicas las personas se pasan de copas y les gana el sentimiento respecto a sus relaciones pasadas, situación que los lleva a marcarle o enviarle un mensaje, sin embargo antes de que esto suceda, pregúntate cuántas bebidas llevas, para que después no tengas una resaca moral.

