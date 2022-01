¿A los hombres Leo les gustan las mujeres difíciles?

Si alguna vez te has preguntado ¿A los hombres Leo les gustan las mujeres difíciles?, no precisamente, conquistar a un hombre Leo no va a ser fácil para ti, debido a su personalidad dominante.

El hombre de Leo necesita mucho amor, sentirse adorado, el amo del universo. La mejor forma de conquistarlo es adulándolo al extremo. Debes demostrarle orgullo, mientras más explícito mejor.

Si deseas conocer más acerca de la personalidad de los hombres Leo, a continuación La Verdad Noticias te comparte qué es lo que le molesta a los hombres Leo y cómo lograr que este signo te extrañe.

¿Qué le molesta a un hombre Leo de una mujer?

Lo que más le molesta de una mujer a los hombres Leo es la rutina y la monotonía, necesitan estar siempre haciendo planes para mantenerse ocupados, pero lo de improvisar no va con ellos.

Una mujer que pase desapercibida completamente entre un grupo difícilmente llamará la atención de un Leo. Debe tener algún rasgo que la diferencie o que destaque del resto. Así sea su melena, sus ojos o cualquier otro detalle.

Valoran el que la chica sea divertida, simpática y optimista. Si posee don de gentes y es extrovertida mejor aún. Otro punto a su favor es que sean emprendedoras y creativas.

Si se deciden por dedicarse a algo que no tiren la toalla a las primeras de cambio, sino que sean insistentes y perseverantes, puesto que odian a las personas que se rinden fácilmente.

Las mujeres tienen que ser carismáticas capaces de ser resolutivas sin necesidad de recurrir a los demás ante cualquier inconveniente.

¿Cómo hacer que un hombre Leo te extrañe?

Algunos de los consejos que te ayudarán para que un Leo te extrañe son:

Toma decisiones de moda glamorosas.

Publica momentos y aventuras divertidas en las redes sociales.

Pasa tiempo con amigos en común.

Aumenta tu confianza para igualar la intensidad de tu expareja.

Difunde positividad.

Ignóralo por un tiempo después de una ruptura dura.

Pídele ayuda si están en buenos términos.

Demuéstrale lealtad a través de tu apoyo.

Hazle cumplidos.

Sé optimista sobre su futuro juntos.

Espera a que te pida volver a estar juntos.

No intentes causarle celos.

¿Cómo no aburrir a un Leo?

De acuerdo con las características de los hombres Leo, se aburre fácilmente cuando la persona que está a su lado no reconoce sus méritos. No es que se trate de un signo egocéntrico, sino que debido precisamente a su posición zodiacal toma como hecho que “se lo merece todo” y cuando los demás no le dan esa atención se siente defraudado.

A lo largo de esta nota te explicamos si a los hombres Leo les gustan las mujeres difíciles, la respuesta es no, la mujer ideal para Leo debe cumplir otra serie de virtudes.

