A la familia real "no le gustará" la película sobre Diana de Kristen Stewart

Si hemos aprendido una cosa sobre la familia real, es que no les gusta que los representen en los libros. O programas de televisión. O películas. Básicamente, no quieren que escribas nada sobre ellos.

A menos que sea abrumadoramente positivo, pero esa no ha sido la tendencia últimamente, siendo el proyecto más reciente el de Kristen Stewart, quien interpretará a la difunta princesa Diana en la próxima película, Spencer.

Familia Real será representada en "Specer" sobre la princesa Diana

“No les gustará, pero lo habrían esperado. Es la verdad”, dijo el periodista Robert Jobson a Us Weekly sobre la reacción de la familia real a la película, quien además conoció a Diana personalmente antes de su trágica muerte en 1997.

“Van a ser 25 años en 2022, desde que ella murió ... Ahora tengo 56 años. Yo era un poco joven cubriendo la historia en ese momento, pero [yo] la conocía como persona”, explicó.

Según Robert, no hay forma de que la familia real no tenga problemas con la película biográfica. "Es inevitable" que "a la realeza no le gustará [Spencer] en absoluto", agregó.

Revelan primeras fotos de Kristen Stewart como Diana

El interés de Kristen Stewart sobre la príncesa Diana no es lo único que ha despertado la curiosidad de las personas sobre "Spencer"; el gran parecido entre actriz y príncesa también los ha dejado boquiabiertos.

Las últimas fotos de Kristen Stewart en el set de Sandringham, recreado en el lujoso hotel Schlosshotel Kronberg en Frankfurt, Alemania, muestran el gran parecido entre ellas.

Puedes descubrir más fotos desde el set de "Spencer", y sorprenderte con la increíble caracterización de Kristen Stewart como la Príncesa Diana en La Verdad Noticias.

Kristen Stewart habló sobre interpretar a Diana en una entrevista con Jimmy Kimmel el año pasado y dijo que se relaciona con la difunta princesa. “Siento lo mismo por ella, y sucedió muy rápido”, explicó.

"No crecí con ella tal vez de la misma manera. Yo era muy joven cuando ella falleció ... es difícil no sentirme protectora con ella".

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Facebook y mantente informado.