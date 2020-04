9 cosas que una persona ordenada JAMÁS haría en su casa. (Foto cortesía Hoy LowCost)

En la vida, cada individuo refleja su modo de ser en su casa. La casa nos muestra desde que entramos si la persona es ordenada o no. Por ello aquí te diremos algunas de las cosas que una persona ordenada jamás haría en su casa.

Un punto muy importante, y el cual seguramente has observado, es que la persona ordenada acostumbra dejar cada cosa en su lugar. Estos aspectos le dan un toque organizado y relajado a su casa; así que comencemos.

Cosas que no haría una persona ordenada

Dormitorio lleno de ropa (fuera del closet)

Ropa por doquier de la habitación: en la silla, cama, atrás de la puerta.

Mal acomodo de los cojines en la sala

La sala es la carta de presentación de la casa, no tener los cojines alineados, es desorden.

Cajones mal organizados

Dentro de cada cajón tener todo revuelto y mezclar cosas de diferentes usos

Sala con mantas regadas

Una vez que se utilizan mantas dejarlas sobre los sillones.

Casa con muy poco o ningún olor aromático

Cuando se tiene desorganización, las cosas sucias emiten un olor peculiar que no permite que se tenga un aroma agradable.

Tener muchos objetos en la mesa del comedor

La mesa es el espacio donde se come y se luce con un adorno en medio. Llenarla de diversas cosas que se utilizaron, comida: papeles, bolsas, lápices, herramientas, etc., no hace que luzca.

Dejar manteles tirados por toda la cocina

Una persona ordenada jamás dejará los trapos y manteles de cocina guardan un olor al no ser colgados o guardados limpios.

Mal acomodo en el armario

Todo está en desorden, ropa sucia con limpia, no cierran los cajones, revuelta la ropa con accesorios.

Refrigerador con alimentos caducados

Las comidas preparadas tienen de dos a tres días para ser consumidos. Cuando no se revisa constantemente la caducidad de los mismos, emite olores desagradables al abrir y cerrar la puerta. Así también se dejan destapados envases, derrame de líquidos, paquetes abiertos.