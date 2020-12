9 Cosas ATREVIDAS que querrás poner en tu lista de DESEOS SEXUALES

Lista de deseos sexuales que querrás probar. Foto:Chocolate o sexo

Si estás en busca de probar cosas nuevas con tu pareja, el siguiente listado te abrirá la mente y te ayudará a avivar la llama de la pasión. Lee con atención y anota tus deseos sexuales que más te interesen.

Deseos sexuales atrevidos

Usando un vibrador

¿Todavía hay gente que no tiene uno ? ¡Mujeres, súbete al tren vibratorio! Si no se siente cómodo ocupándose de los negocios solo, continúe e involucre a su socio. Te aseguro que ningún hombre heterosexual jamás dirá que no a ese tipo de show de sexo en solitario.

Deseo sexual con vibrador. Foto: Noticas 30 minutos

Estar atado / atar a alguien

No te vuelvas loco cuando se trata de la vieja atadura. Ate como lo SIGNIFICA. No se limite a decorar las muñecas de su pareja con una corbata envuelta varias veces. Utilice telas y materiales suaves, por supuesto, a menos que lo suyo sea quemar una cuerda. Una venda en los ojos en esta situación ayuda a calmar los nervios. Créeme.

Tener relaciones sexuales en un coche

Solo asegúrate de tener algo con qué arreglar después. Además, el sexo en el coche puede llenarse un poco si no se coloca correctamente. Reclina el asiento.

Dese sexual de estar atado. Foto: La Verdad Noticias.

Leer erótica

Es una excelente alternativa para echar a volar la imaginación.

Jugando Strip Monopoly

Strip Monopoly, podrías pasar toda la noche jugando para desnudarte, o si quieres ahorrar tiempo, piedra, papel o tijeras puede hacer el trabajo en una cuarta parte del tiempo.

Tener relaciones sexuales en la ducha o de pie contra la pared

Esto puede ser peligroso si está resbaladizo , así que manténgase alerta. También tenga en cuenta que hay algunas relaciones en las que la altura y el peso son un factor en lo que respecta a poder lograr las posiciones más "avanzadas".

Darse orgasmos múltiples

Hay mujeres que son total y físicamente incapaces de tener un orgasmo, así que inténtalo todo.

Comprar lencería para sexo

Capta la atención completamente, opta por unas bragas sin entrepierna, por ejemplo.

TE PUEDE INTERESAR:Líbido, hierbas naturales para aumentar el deseo sexual

Esta es la forma correcta de preparar un batido para bajar de peso ������������https://t.co/IigmsMSyuK — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) December 1, 2020

Tener relaciones sexuales en el océano

Solo procuren ir a lo profundo y disfrútenlo.

Si deseas conocer más fantasías o posiciones sexuales para experimentar con tu pareja, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias, tenemos un amplio material que te encantará.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.