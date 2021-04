8 señales de alerta que nunca debes dejar pasar en una relación

Cuando alguien se enamora perdidamente de otra persona, tiende a pasar por alto las banderas rojas que realmente deberían hacer que se detenga y piense antes de seguir adelante en el camino hacia una relación.

Sus amigos suelen estar interesados primero en las señales de advertencia pero el enamoramiento tiene una forma de cegarnos a los indicadores de que algo podría estar mal en su interés amoroso que de otra manera parecería obvio.

Entonces, ya sea que vuelvas a tener citas o que ya estés en una relación seria, es hora de dejar de evitar las señales de alerta. Si está buscando tener una relación duradera (o simplemente saludable), es importante abordar los problemas importantes desde el principio.

Entonces, ¿qué tipo de señales de alerta en una relación debería poner en su radar? A continuación, en La Verdad Noticias, le presentamos las 8 banderas rojas que los expertos han identicado en una relación poco saludable.

Falta de resolución de conflictos entre ustedes

Incluso las parejas más fuertes discuten, eso viene con el territorio de asociarse. Pero los expertos aseguran que lo importante para la sostenibilidad de las relaciones es poder argumentar bien.

Por otro lado, si nunca discutes y desempolvas tus problemas debajo de la mesa, eso tampoco es bueno. La clave es abordar los problemas de una manera clara y justa, y asegurarse de que no vuelvan a aparecer.

Tiene una conexión excesiva o insuficiente con su familia

Obviamente, todos provienen de un punto de referencia diferente cuando se trata de la familia, pero debes estar atento a si su nivel de apego familiar está muy desincronizado con el tuyo.

No es genial estar saliendo con alguien que está unido a la cadera con sus padres y hermanos. Puede ser difícil para ellos establecer una conexión sólida con una nueva pareja si ese es el caso.

Tampoco es bueno salir con alguien que está alejado de su familia de origen. Un equilibrio saludable es algo bueno.

Están tratando de alejarte de tu familia

Gran bandera roja, enorme. Al principio pueden estar bien, pero luego activan un interruptor y te hacen sentir culpable por pasar tiempo con tu familia, o inventan razones que no les agradan.

Afirman que no les eres leal si pasas tiempo con familiares o amigos. De manera similar, tenga cuidado si a sus amigos y familiares no les gusta su pareja, puede que vean cosas que tú no ves.

Lenguaje y actitud críticos y degradantes son constantes

Parece obvio, pero solo hay que decirlo: te mereces a alguien que no te menosprecie y te haga sentir inferior. Si tu pareja te habla en un tono crítico o te degrada, es una señal de alerta que no se puede ignorar.

Esta racha de crueldad y ensimismamiento creará un ambiente tóxico para ti y resultará en una asociación poco saludable.

Actividad sospechosa en redes sociales

Están hablando con otras personas en las redes sociales o no quitarán su perfil de citas. Claro, existe el caso ocasional en el que se olvidaron de desactivar porque están demasiado ocupados estando enamorados de ti.

Pero esto es, mínimo, al menos vale la pena una conversación, porque es un súper boceto. Es posible que deba deshacerse de esta persona rápidamente porque no puede confiar en ella. La confianza es algo muy importante en una relación.

Tiene problemas para llevarse bien con compañeros de trabajo

Al igual que el punto sobre la familia, se trata menos de tener un colega tóxico que los deprima. Todo el mundo tiene su un compañero de trabajo con el que no conectan o que son poco amigables.

Una vez más, se trata de un comportamiento habitual. Si es un patrón que su pareja tiene problemas para llevarse bien con la gente en el trabajo, es probable que terminen con una carrera poco confiable, lo cual no es genial cuando se trata de construir una vida juntos.

Celos e inseguridad exagerados

El monstruo de ojos verdes puede sacar lo mejor de cualquiera en ocasiones. Pero la posesividad extrema de este tipo puede fomentar una dinámica tóxica y, a veces, incluso peligrosa.

Como resultado: No tendrá más remedio que salir de esta relación porque no es saludable. Esta persona tiene problemas y necesita solucionarlos antes de entablar una relación.

Tu pareja tiene una actitud incapaz o renuente

Mira el lenguaje aquí, porque es realmente importante. ¿Cuántas cosas dicen que "no pueden" hacer cuando en realidad solo está codificado para "no quiero"? Si no están dispuestos a trabajar contigo, no están dispuestos a escucharte y no están dispuestos a trabajar en la relación, estarás en un ciclo de infelicidad.

¿Deberías romper su hay señales de alerta?

Bueno, en última instancia, eso depende de ti. Todos tienen su barómetro de lo que aceptarán o no aceptarán.

Y debido a los matices en las situaciones (de nuevo, examinar por qué alguien está alejado de su familia puede pintar una bandera roja en una relación de un color diferente) estos signos pueden no indicar una mala combinación. Se trata más de si alguien se está responsabilizando por esto.

Si su pareja sabe algunas de estas cosas sobre sí misma y está trabajando en ellas, entonces es una historia completamente diferente. Cuanto más consciente de sí mismo sea su pareja, mejor será la relación".

