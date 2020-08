8 ejercicios eficaces ¡para adelgazar y quemar calorías!

Con estos ejercicios, podrás bajar de peso ¡en menos de lo que canta un gallo! Foto: blogs

A veces, pensamos que bajar de peso es un problema que debe ser solucionado con dieta extrema, pero con estos fáciles ejercicios, podrás quemar calorías y librarnos de unos kilitos que tenemos de más. La mejor combinación es tener una buena alimentación y realizar ejercicios, todo con constancia y perseverancia.

Natación

Nadando de crol, puedes quemar unas 250 calorías en 30 minutos. Si estás más entrenada y te lanzas al estilo mariposa, la quema ronda las 400 calorías en media hora. En cualquier caso, lo más adecuado es combinar estilos: crol, brazo, espalda y mariposa.

Se sabe que este ejercicio es uno de los más completos, ejercita los grandes grupos musculares, tonifica y además, es de bajo impacto. También es un excelente quema grasas y calorías.

Saltar la cuerda

Se trata de un ejercicio exigente y con el que puedes quemar muchas calorías, por lo que es una actividad que deberías incluir en tu entrenamiento tras las vacaciones de verano. Una hora de salto a la comba puede llegar a quemar casi 700 calorías. Incluso puedes llegar a las 900 si haces unos 120 saltos por minuto. No te preocupes por no tener un equipo sofisticado en casa, sólo necesitas tener una cuerda.

Jumping

Al igual que los saltos que se practican al saltar la cuerda, otro ejercicio cardiovascular que pone a prueba todo tu cuerpo y harán que quemes calorías en tiempo record es el jumping jack. Además, ejercita todos los grupos musculares. En 30 minutos se puede llegar a quemar más de 300 calorías.

Ejercicios de fuerza

Son ejercicios que necesitan un previo calentamiento para poder ver mejores resultados. Estos ejercicios incluyen pesas, cintas elásticas, isométricos, muelles, etc, son mucho más eficaces que los aeróbicos, requiriendo menos tiempo y provocando una mayor consumo calórico.

Remo

Este ejercicio es genial para fortalecer la musculatura en la espalda, además es uno de los ejercicios más eficaces para quemar calorías y adelgazar. Además, fortalece la musculatura de la espalda, algo muy positivo para personas que permanecen muchas horas sentadas. Hasta la Universidad de Harvard se ha fijado en este ejercicio y ha señalado en un estudio que una persona de unos 80 kilos de peso puede llegar a quemar en torno a las 12 calorías por minuto si lo practica a un ritmo vigoroso.

Caminar

Aunque no lo creas, el caminar también ayuda a adelgazar y quemar calorías. Ahora bien, no sirve cualquier forma de caminar. Para que el ejercicio sea efectivo hay que incrementar la intensidad y puedes hacerlo caminando más rápido (hasta que te cueste andar y hablar al mismo tiempo) y, a poder ser, cambiando de terreno, preferentemente, caminando por superficies inclinadas. Si lo haces así, no te será difícil quemar unas 600 calorías a la hora.

Correr

Este es nuestro ejercicio estrella, sin lugar a dudas, el correr quema calorías que te ayudará a perder peso y a reducir grasa abdominal. Aunque depende de la intensidad, en media hora puedes quemar alrededor de 350 calorías.

Boxeo

Si asistes regularmente a ellas, siempre que la crisis sanitaria no obligue a cerrar los centros deportivos, vas a lograr perder peso y ganar masa muscular en menos tiempo del que piensas. Esta disciplina puede ayudarte a quemar alrededor de 350 calorías en sesiones de media hora.

También debes tomar en cuenta que si no has tenido tiempo para hacer ejercicio constante, puede ser que te lesiones, por eso es bueno tomar en cuenta el considerar un entrenador, ya que muchas de las veces tenemos lesiones internas que con poco ejercicio, pueden ser contraproducentes.