7 desafíos que definen si el AMOR es real: ¿cómo los enfrentas en tu relación?

El terapeuta John Kim LMFT, asegura que el amor real no necesariamente es uno sostenible y saludable, pues se debe entender que este sentimiento no es la fantasía que se nos ha vendido, no es lo que se ve en las película s o series de televisión, pues asegura que el hecho que transforma ese romance en una realidad sólo comienza cuando se crea la relación de pareja, pues es ahí donde todos los desencadenantes, contrastes e incluso la deriva cobran vida para transformarlo todo, y señala que, se requiere de un gran esfuerzo para sostenerla frente a estos desafíos, uno que es necesario para amar de verdad.

El amor y sus contrastes

Cuando una relación de pareja es real, el terapeuta asegura que se debe tratar de entender que no solo habrá diferencias en gustos superficiales, sino en la forma en que el amor se expresa, ya que todos tienen una manera distinta de asimilar las situaciones, se apegan diferente a las cosas y sobre todo tienen un significado del amor muy diferente, y esos contrastes son reales, inevitables y por supuesto, normales.

¿Todos reaccionamos diferente al amor?

Parte del amor real es hacer frente a las diferentes maneras de reaccionar a este mismo, ya que los patrones y creencias de cada persona es única, dado a que sus situaciones de vida son irrepetibles, así como sus experiencias, y son determinantemente estas las causantes de la manera en que los miembros de la relación de pareja tomarán por su cuenta sus decisiones afectivas.

¿Amamos diferente?

Cuando las personas se sienten poco amadas es porque la relación de pareja no ha definido su lenguaje del amor, él cuál es único en cada una, pues hay personas más afectivas que otras, aunque eso no significa que amen menos, sino que lo expresan y vive desde otras perspectivas, ya que la forma de amar no es universal sino personal y subjetiva, y eso es algo que convierte al romance en verdadero, pues esos factores serán los que marquen la relación para bien o para mal.

¿Cómo tu apego en el amor?

Dependiendo tus experiencias el tipo de amor que ofreces y la forma en que lo recibes es distinta, pero también es la manera en que te unes a la otra persona, pues puede ser de los que tienen apego ansioso, ya que este tipo de personas sufre porque le da miedo quedarse y confirmar constantemente su amor o por otro lado el apego evitativo, pues estos seres humanos suelen esconderse o huir de él, ¿tú cuál eres?

¿Cómo se desencadena tu amor?

Todos llegamos a las relaciones de pareja con cicatrices, no importa lo mínimas que puedan parecer, siempre serán un factor desencadenante que recordarán cosas del pasado y que harán actuar a la persona de una manera específica, y esto se puede ignorar o superar, y eso es también una lucha del amor real.

El amor a la deriva

Estas crisis de relación de pareja son normales, los factores que las provocan son diversos, y se debe enfrentar lo mejor posible si se quiere ese amor, de lo contrario aun cuando es normal puede hacer grandes grietas en los amantes.

Las redes sociales y el amor

Los cuerpos y vidas de personas atractivas nos sofocan en las redes sociales, generan dopamina en el cerebro; por lo que, se termina deseando algo que no es real y se olvida aquello que, sí lo es, así que siempre hay que tener los pies en la tierra, no comparar las vidas y asumir que todo eso es solo una fantasía, y que este tipo de situaciones solo se dan, porque el amor que se tiene es real y no una construcción perfecta del romance.

Además, el terapeuta John Kim LMFT, señaló que el amor real tienen todos estos matices que desencadenan crisis, pero que el reto es identificarlos como tal, y entender que estos son partes de un romance verdadero, el cual no es perfecto pues declara:

“Lo real no se trata solo de los sentimientos."

Añadió:

“Real es todo lo que surge de la colisión de dos personas y sus historias sin curar.”

Finalmente, el experto concluyó que todo lo que se haga será determinante para construir y fortalecer la relación de pareja, eso incluye la relación con el yo interior, y si se favorece al amor o se destruye a los amantes.

