7 beneficios de la vitamina E y como obtener suficiente de ella

La vitamina E es un mineral soluble en grasa y un antioxidante que se encuentra en frutas y verduras. Tiene una variedad de beneficios que van desde estimular el sistema inmunológico hasta reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de enfermedades cardíacas.

En La Verdad Noticias te presentamos siete beneficios de la vitamina E respaldados por la ciencia y consejos para asegurarse de que está alcanzando su dosis diaria.

Vitamina E puede retrasar el envejecimiento de células

La vitamina E es un antioxidante, lo que significa que evita que los radicales libres dañen las células.

Los radicales libres reducen la vida útil de una célula a través de un proceso llamado estrés oxidativo. El proceso de estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento no está claro.

Sin embargo, los científicos saben que los radicales libres se unen a las células de una manera que dañan la proteína y el ADN que se encuentran en su interior. Como antioxidante, la vitamina E neutraliza esta amenaza.

Puede ayudar a las personas con disfunción macular

La disfunción macular es una enfermedad ocular genética y, en casos graves, puede provocar la pérdida de la visión. La afección ocurre cuando los radicales libres dañan la región de la mácula, un área de forma ovalada en el centro del ojo.

Dos ensayos clínicos en 2006 con aproximadamente 4800 participantes encontraron que la vitamina E en combinación con otros nutrientes podría reducir el riesgo de pérdida de la visión en un 19%.

También encontraron que la combinación de vitamina E ralentizó la progresión de la disfunción macular.

Vitamina E estimula la respuesta del sistema inmunológico

La vitamina E parece aumentar los niveles de un tipo de célula inmunitaria llamada linfocitos T o células T, dice Elizabeth Somer, MA, RD, dietista registrada y miembro de la junta asesora médica de Persona.

Las células T son glóbulos blancos que juegan un papel en el sistema inmunológico. Hay dos tipos de células T: reguladoras y citotóxicas.

Las células T reguladoras controlan las reacciones inmunes a las partículas extrañas y previenen afecciones autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal y la diabetes tipo 1.

Mientras tanto, las células citotóxicas se adhieren a las células infectadas por bacterias y virus y las matan.

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre el papel de la vitamina E en la respuesta inmunitaria se han centrado principalmente en las células T. Sin embargo, los científicos creen que también puede regular otros tipos de células inmunes.

Puede ralentizar la pérdida de memoria

Un estudio de 2014 publicado en JAMA con poco más de 560 pacientes con Alzheimer encontró que tener 2000 UI por día de alfa-tocoferol, una forma de vitamina E, redujo el deterioro funcional.

El estudio evaluó la función cognitiva con la evaluación de la actividad diaria. Es importante tener en cuenta que todos los participantes tenían solo casos leves de Alzheimer.

Puede mejorar la salud de los vasos sanguíneos

La vitamina E juega un papel vital en la producción de glóbulos rojos al protegerlos del daño oxidativo. Junto con la vitamina K, también ayuda a expandir los vasos sanguíneos, lo que reduce la posibilidad de coágulos sanguíneos.

Un artículo de 2007 en Circulation encontró que en 213 pacientes que tomaron 600 UI de vitamina E al día, el riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso, una afección en la que un coágulo de sangre en las extremidades viaja al pulmón, se redujo en un 21%.

Otro estudio realizado en 2013 evaluó a 30 fumadores después de que dejaron de fumar y comenzaron a tomar 500 mg de vitamina E al día.

Encontró que la suplementación con vitamina E junto con dejar de fumar nicotina resultó en una reducción de aproximadamente un 19% en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Aquellos que tomaron suplementos de vitamina E vieron niveles reducidos de inflamación y una mejor función vascular en comparación con aquellos que recibieron un placebo.

La vitamina E puede reducir los síntomas premenstruales

La vitamina E puede incluso ayudar a reducir los síntomas premenstruales (SPM) como ansiedad, depresión, calambres e incluso antojos.

Un estudio de 2016 publicado en el Iranian Journal of Nursing and Midwifery que involucró a 86 mujeres encontró que la suplementación con vitamina E redujo los síntomas premenstruales como ansiedad y depresión más que el grupo placebo o aquellos que tomaban vitamina D.

La vitamina E incluso puede ayudar con los antojos premenstruales. Un estudio de 2013 en el Journal of the American College of Nutrition encontró que 75 mujeres que consumen entre 150 y 300 UI de vitamina E al día tuvieron menos antojos de lo normal durante su período.

Puede prevenir quemaduras solares y los rayos UV

Si bien la vitamina E no puede prevenir las quemaduras solares por sí sola, se puede usar junto con el protector solar para una protección adicional contra los rayos UV.

"Para protegerse contra el fotoenvejecimiento de la piel y las quemaduras solares debido a la exposición al sol, se recomienda usar protector solar a diario", dice Olabola Awosika, dermatóloga del Hospital Henry Ford en Detroit.

"La vitamina E se puede usar junto con un protector solar para proporcionar un beneficio adicional contra el daño oxidativo de los rayos UV".

Un artículo de 2009 publicado en el Journal of Investigative Dermatology sugiere que la combinación de vitamina C y E con protector solar puede prevenir el daño relacionado con los rayos ultravioleta en comparación con solo el uso de protector.

Cómo obtener suficiente vitamina E

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud, su recomendación diaria de vitamina E varía según la edad.

Dosis diaria recomendada de vitamina E

Para asegurarse de cumplir con las recomendaciones diarias, busque alimentos con alto contenido de vitamina E. Algunos ejemplos incluyen:

Comidas ricas en vitamina E

Suplementos de vitamina E

Si bien la investigación muestra que la deficiencia de vitamina E es poco común, aquellos que luchan por cumplir con las recomendaciones diarias deben considerar tomar un suplemento.

Una deficiencia de vitamina E generalmente indica un problema de salud más grave, como fibrosis quística o enfermedad hepática, así que hable con su médico antes de comenzar a tomar un suplemento.

Para evitar la toxicidad de la vitamina E, no debe consumir más de 1,000 miligramos por día. Aunque es poco común, la toxicidad por vitamina E puede causar síntomas como náuseas y fatiga. En casos más graves, puede provocar la muerte.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado.