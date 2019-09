7 Razones por las que los libros de papel son mejores que los libros electrónicos

Uno sigue siendo un nostálgico de los libros en papel, y a ser posible de tapa dura, ¡qué le vamos hacer! aunque he de reconocer que cada vez son más ventajas las que nos aportan los libros electrónicos o ereaders, me declaro un fetichista de los libros de papel. Afortunadamente para mí, todavía somos muchos los que nos resistimos a caer en las garras de los libros electrónicos, ebooks o como los quieras llamar.

Por ello, aquí os dejo unas 7 razones por las que sigo prefiriendo los libros en papel a los libros electrónicos:

1-Los libros de papel son agradables y suaves al tacto, invitan a coleccionar, y por ende a leer más para tener completa la colección, e invitan al fetichismo cuando recordamos su embriagador olor, su delicado tacto, su cuidado aspecto visual, su sutil peso… Y quedan divinos decorando las estanterías del hogar o de la oficina, harán que uno, quizás, parezca más culto de lo que uno es. Podrás presumir de tus posesiones. Aunque los libros electrónicos tienen la ventaja de no ocupar tanto espacio, estos son difíciles de mostrar a tus invitados y por contra estos no te pesarán en la cartera o en el bolso.

2-Los libros seguirán siendo geniales en 50 años, tu gadget probablemente estará obsoleto para entonces. Su funcionamiento es bien sencillo, basta con abrirlo y comenzar a leer sin más instrucciones y complicaciones.

3-Fomentan la memoria, y está comprobado que leer en papel hace que se tenga un mayor recuerdo y una mayor comprensión del texto leído o releído.Serán fieles recordatorios de tu pasado: esa copia destartalada de Harry Potter te llevará de regreso a la escuela secundaria.

Los ebooks no fomentan ese recuerdo del mismo modo ni con la misma intensidad.

4-Una vez comprado no se comete ninguna ilegalidad al prestarlo para que lo lea un familiar, un amigo, un conocido, etc. Otra cosa es luego no lo vuelvas a ver o lo recuperes en peor estado del que lo prestaste, uno no sabe el pobre destino que tendrá el libro prestado. Puedes compartirlo con otros, es mucho más íntimo y seguro que prestar tu libro electrónico.

5-No te fallará dejándote a media lectura porque se le acabe la batería, aunque su disponibilidad no es inmediata una vez que lo tienes no tienes que preocuparte de cargarlo cada cierto tiempo o de si tienes wifi para obtener el siguiente libro que quieras comprar para leer.

6-Probablemente alguien robaría tu Kindle, pero no tu libro. A no ser que sea un cotizado libro de coleccionista.

7-Aunque los libros en papel no vienen con diccionarios incorporados para buscar las palabras que no entendemos o sabemos, ni con traductores simultáneos, si que fomentan la curiosidad y la forma de averiguar cómo encontrar aquello que no entendemos o sabemos.

Ahora el debate está servido, me encanta, entre los detractores y amantes de los libros en papel, sin entrar a valorar si nos gustan más los de tapa dura o blanda.