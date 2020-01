6 señales de que tu relación no tendrá un futuro. (Foto cortesía El Confidencial)

A veces en la relación hay un punto en el que sentimos que ya no lleva un rumbo, sin embargo no tenemos la certeza sobre si tiene futuro, por ello te servirá conocer estas señales, las cuales te comunican que ya no tiene un porvenir.

6 señales de que tu relación no tendrá un futuro. (Foto cortesía es)

Factor convivir

Si le propones un plan de cita y no quiere hacerlo, esto podría ser una señal de que no visualiza la relación a largo plazo, ya sea porque no se encuentra preparado o simplemente porque no es lo que desea.

Problemas

Muy probablemente tu pareja ya no desea solucionar las cosas cuando surge una pelea, o cuando esto sucede a ti te echa la culpa de todos sus problemas; esta situación comunica que su relación ya está fracturada;información Salud180.

Alejado

Otro punto que comunica sobre el futuro negativo de la relación, es que se convirtió en una persona cortante puesto que en su tiempo libre evita hacer algo contigo, las charlas son más cortas o no hay un tema de plática y finalmente cuando se encuentran percibes aburrimiento en su persona o está de mal genio.

Confianza

Este es uno de los pilares más importantes en una relación, y si este se pierde podría ser un motor para que fracase la relación.

Falta de aceptación

En este aspecto es cuando tu pareja desea cambiar la manera en la que te vistes, o no quiere que digas ciertas cosas porque se le hacen incómodas y por ende no te acepta como eres; esta se suma a las señales que te alarman sobre el rumbo de la relación.

TE PUEDE INTERESAR: Tere Díaz: Cómo identificar si tu pareja está dañando tu autoestima

Deseo

Cuando este aspecto ya no está presente en la relación, o uno de los dos ya no está satisfecho y tras intentarlo en diversas ocasiones ya no encienden la pasión de del otro.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.