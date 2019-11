6 maneras para mantener la chispa en la relación. (Foto cortesía TN.com)

Dicen que después de cierto tiempo en la relación la chispa se va apagando, puesto que ya no hay el mismo interés, ya no conviven tanto, los detalles se esfuman, en otras palabras, tu relación y por ende tu pareja ya no es la misma.

Pero calma, esto tiene solución, es por ello que aquí te diremos cómo mantener esa magia que al inicio los unió.

6 maneras para mantener la chispa en la relación. (Foto cortesía Hero)

DETALLES

Como mencionamos al inicio, con el paso de los años las sorpresas en la relación se van perdiendo, es por ello que el factor de los detalles es muy importante.

Es por ello que para mantener viva su relación haz un pequeño obsequio para el amor de tu vida, o simplemente con algunas expresiones espontáneas que sean cariñosas o coquetas harán la gran diferencia.

EL HUMOR

A veces ver a nuestra pareja enojada o que todo se moleste nos puede ir alejando, así que es mejor que ambos rían y se alegren por los logros de cada uno.

TIEMPO DE CALIDAD

Recuerda cuando iniciaste con tu pareja, los momentos que tanto disfrutaban y cada actividad que llevaban a cabo; así que pasen tiempo donde realmente los dos estén conectados.

PLANES

Establezcan metas que los dos deseen cumplir, planeen y gocen cuando lo logren; te darás cuenta que es muy fructífero.

ADMIRACIÓN

Cuando tu pareja te comenzó a platicar de su vida, lo que es, sus gustos, lo que ha hecho, seguramente la admiraste y demostrabas que te atraía: retoma esto que es una de las llaves para el éxito en una relación.

TIEMPO PARA AMBOS

En un tiempo libre que hayas dedicado disfruta de tu persona, siente quién eres y lo que te encanta realizar: estos dos factores son de ley; si te amas y conscientes también se visualizará en la relación.

