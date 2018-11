6 claves para detectar un orgasmo femenino.

Durante la relación sexual no siempre las mujeres podemos llegar al orgasmo, son distintos factores los que intervienen para que lo disfrutemos plenamente. Los hombres la mayoría de las veces se preocupan por el hecho de hacernos sentir bien en el sexo pero déjenme decirles que no siempre llegan a este objetivo. Si tu tienes la duda de que si tu pareja llega o no al orgasmo quédate, ¡Aquí te dejamos 6 claves para detectarlo!

Claves para detectar un orgasmo femenino.

De manera muy general podemos decirte esto, cuando las mujeres tenemos un orgasmo lo sabemos por el cambio de algunas sensaciones que se experimentan durante la relación sexual, como las siguientes:

Ola de calor

Sí, cuando el orgasmo está a punto de llegar sientes un incremento de calor dentro de tu cuerpo, una ola que empieza del vientre y luego se extiende por todo el cuerpo. Es muy notorio porque no se siente igual que las demás estimulaciones.

Ola de calor.

Temblores en el cuerpo

Tenemos un orgasmo cuando después del aumento de sensaciones en el cuerpo nos sentimos completamente débiles pero relajadas y es muy probable que el cuerpo tiemble, ya sean las piernas o todo el cuerpo.

Temblores en el cuerpo.

Contracciones

Al llegar al clímax se producen unas contracciones focalizadas en la zona genital, acompañadas de una sensación de placer que invade el resto del cuerpo.

Contracciones.

Según la calidad del orgasmo, las contracciones variarán en número e intensidad. Puedes llegar a experimentar un máximo de entre 10-15 contracciones.

Ganas de orinar

Otra sensación clara de que estás a punto de tener un orgasmo o que lo sentiste es una sensación muy similar a la experimentas cuando tienes ganas de orinar, sientes como un impulso que nace de ti y de hecho muchas mujeres lo reprimen porque creen que se harán del baño.

Ganas de orinar.

Un rubor sexual

El llamado rubor sexual, decir, se produce una mayor irrigación sanguínea y un aumento en la temperatura corporal, que se traduce en un enrojecimiento de la piel, sobre todo en mejillas, senos, abdomen u otra parte.

Rubor sexual.

Eyaculación

Aunque no siempre sucede, hay mujeres que también eyaculan un líquido semi viscoso desde su vagina conocido como ‘eyaculación femenina’.

Eyaculación.