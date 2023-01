6 cambios para priorizar la salud mental

Sin duda alguna, no hay salud sin salud mental. Esta teoría la tenemos bastante asimilada, sin embargo, la realidad es diferente. Sabemos que hay que cuidarla, pero pocas veces le otorgamos la importancia que se merece en nuestra lista de prioridades diaria.

Podemos compartir hasta el cansancio mensajes motivadores en redes sociales, pero es diferente llevarlos a la práctica. Hay muchas maneras de priorizar nuestra salud emocional diariamente (como algunos expertos dicen, ésta se cuida desde que nos levantamos), pero para empezar podemos hacer pequeños cambios para darle la importancia que merece.

Hoy en La Verdad Noticias te presentamos 6 pequeños cambios que podemos implementar para conseguir priorizar nuestra salud mental.

Agendar momentos de autocuidado

Pueden ser desde 10 minutos hasta 3 horas, tú pones la duración.

Cuidarnos no debería ser un extra, pero con las prisas del día a día suele pasar que lo dejamos para el final del día, y es probable que ese momento nunca llegue. Expertos recomiendan marcar un hueco en la agenda para el descanso y respetarlo. Si se retrasa esto, siempre puede existir la posibilidad de reagendar.

Este autocuidado o descanso no tiene que ser en forma de grandes planes, pueden ser acciones simples que nos produzcan placer, como leer, meditar, hacer ejercicio o comer algo rico. La clave es tener una agenda positiva que nos nutra y que no sea una carrera de obstáculos. Al principio no es fácil, pero hay que intentarlo.

No sentirme mal cuando decida autocuidarme

Puede ser difícil al principio, pero al final, siempre tiene su recompensa.

Estoy de acuerdo con la frase que dice que el “autocuidado no es un lujo, sino una prioridad”, pero es normal que de vez en cuando, cuando decir parar y descansar para mi bienestar, puedo sentir cierta culpabilidad.

Para esto me ayuda recordar la frase de la psicóloga Sara Noheda: “Podré ayudar en la medida de cómo me encuentre. Si no estoy bien, no tengo nada para dar. Todo empieza en mí. No es un planteamiento egoísta sino realista”.

Cuando cuesta un poquito más, podemos recordar que “la generosidad no es una prueba suprema de heroísmo, es más bien compartir lo que tengo y que me hace feliz. Por tanto, cuanto más tengo que me hace feliz, más posibilidades tengo de ser generosa”.

Dejar cosas sin hacer

No todo se trata de ser hiper productiva todo el día, debemos aprender a priorizar.

Que no se malinterprete, no se trata de procrastinar como un estilo de vida, pero sí de aligerar los ‘tengo qué’ de la agenda y saber qué cosas se pueden dejar de hacer en favor de nuestro bienestar.

Debemos aprender a distinguir las tareas prioritarias que no se pueden dejar de hacer de aquellas que pueden esperar.Es normal que siempre tengamos cosas qué hacer, nuestras vidas cada vez son más complejas, así que aprender a detectar lo que es para hoy y lo que puede esperar para la semana puede ayudar mucho.

Se trata de hacer un cambio de mentalidad en el que reordenar nuestras prioridades, ponernos en primer lugar y ser consciente de que aunque no hagas una de las tareas o la dejes para otro día no se va a acabar el mundo. Esto implica relajarse ya que es un proceso que lleva algo de tiempo y soltar las obligaciones sin culpa.

Desconectar para conectar.

La desconexión puede consistir en ser conscientes al hacer nuestro skincare.

Es difícil desconectar cuando llegamos a casa, el fin de semana o en unas vacaciones. Pero el propósito es guardar el celular al llegar a casa y centrarme en mi familia, siempre que sea posible. Además, hay que tener en cuenta que expertos señalan que la hiperconectividad provoca insomnio, irritabilidad, mal humor, falta de energía y agotamiento mental.

Leer más y utilizar menos nuestro celular es otra manera de lograr alejarnos de las pantallas. Al descansar se puede aumentar nuestra productividad, Es mejor trabajar dos horas al 100% que cinco al 30%. Así que desconectar también es descansar.

No pensar solo en el fin de semana

Se trata de agregar pequeños placeres todos nuestros días.

Intentar buscar momentos placenteros y sencillos durante la semana es el próximo objetivo: ver una serie, tomar un café a solas, leer biografías o material de nuestro interés, o buscar pequeños hobbies que relajen y nos hagan disfrutar la semana.

Hablarnos como hablaríamos con nuestras mejores amigas

El diálogo es muy importante, pues como nos percibimos, nos perciben los demás.

Deberíamos hablarnos como hablamos con nuestra mejor amiga. Sobre todo cuando cometemos errores. Se trata de ser tan comprensiva y positiva con nosotras mismas como lo seríamos con una amiga que nos cuenta sus errores. Además, aprender a modificar la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos tiene la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo.

