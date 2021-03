5 tendencias que las mujeres de 55 años deben de probar este 2021

Aunque la edad no debe ser un impedimento para usar el estilo de ropa que desees, también es verdad que algunas tendencias pueden no ser tan favorecedoras cuando llegas a la mediana edad, así como otras pueden no lucirse en las más jóvenes.

Este 2021 tiene una mezcla de estilo que estarán en tendencia que puede complacer a las mujeres de todas las edades, pues abarca un gran abanico de opciones como el regreso de modas de los 90´s hasta lo futurista.

En el caso de las mujeres de 55 años, no es necesario encajonarse con las tendencias que hacen su regreso este 2021, pues los estilos modernos, cuando son bien estilizados, pueden darle nueva vida a su guardarropa.

En La Verdad Noticias, te presentamos 5 tendencias del 2021 que serán ideales para las mujeres de 55 años que no dejan que el estilo y la moda las pase de largo y que seguramente van a emocionarse.

Tops "segunda piel"

Las blusas de "segunda piel" (second skin tops) son esencialmente cualquier blusa que se ajustan tan cerca de su cuerpo que bien podría ser una segunda capa de piel.

Sobrecamisa o 'shaket'

Básicamente, las shaket parecen una camisa, pero las capas en las que están formadas parecen una chaqueta. Es un híbrido entre abrigo y camisa / blusa con un toque muy masculino.

Knit Polos

Las knit polos son sueteres tejidos con el estilo de las camisas polos, por lo que a veces se le denomina "suéter polo".

Piezas de color rosa

El rosa será uno de los colores en tendencia de este 2021, y queda perfecto para los looks de primavera que pronto comenzaremos a ver.

Vestidos Knit

También conocidos como “vestidos de punto” o tejidos, realmente son una de las tendencias que vemos regresar con frecuencia al guardarropa de las mujeres de mediana edad.

