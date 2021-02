5 tendencias de la década de 2000 que regresan para la primavera de 2021

Los 2000´s la década que probablemente pensaste que nunca regresaría, al menos en cuanto a vestimenta. Pero estabas equivocado, como te explicaremos en La Verdad Noticias.

Desde los track suits Juicy Couture hasta las chanclas de plataforma, todos los artículos de vestuario de la década del 2000 están de vuelta con fuerza este 2021.

¿Por qué estas tendencias de la década de 2000 vuelven para la primavera de 2021? Bueno, la nostalgia está más de moda que nunca, y si todos estamos viendo el reinicio de nuestros programas de televisión favoritos y reviviendo las tendencias de cabello de ese año, la moda no es tan descabellada, ¿verdad?.

Ya sea que los ames o los odies, prepárate para ver las prendas de vestir que Jennifer Lopez y Britney Spears hicieron famosas con toda su fuerza. Desde track suits hasta accesorios para el cabello, carteras pequeñas y suéteres tipo cárdigan, encuentre todas las tendencias de la década de 2000 que regresan para otro viaje alrededor del sol.

Tracksuits

Ya sea de terciopelo inspirado en Juicy Couture o de un clásico material de sudadera, el icónico conjunto a juego inspirado en la década de 2000 está de vuelta con toda su fuerza, justo a tiempo para todos esos días en casa.

Tracksuit

Baguette Bags (bolsos pequeños)

Con un ligero estilo hobo (pero una fracción del tamaño), las bolsas de baguette evocan imágenes de Sex and the City. Claro, no le quedan mucho, pero se ven tan lindos acurrucados justo debajo de tu axila, ¿realmente importa?.

Baguette Bags

Los accesorios de cabello

Clips de mariposa, broches a presión, alfileres de palabras: todos están en medio de un resurgimiento para la primavera de 2021. Póntelos o realza tu peinado con un solo accesorio espectacular. De cualquier manera, hará una declaración retro que se siente de alguna manera moderna y atemporal.

Butterfly clips

Baby Tees

La clásica baby tees, es una camiseta más ajustada y ligeramente recortada que no muestra más que una franja de piel por encima de la línea del cinturón. Hecha de algodón, los bordes tienen el más sutil de festón bordado para esa nostalgia infantil que siempre te ha gustado.

Baby Tees

Cardigans

Aunque es posible que los haya usado con una camiseta sin mangas a juego en los primeros años, considere renovar su colección de cárdigan también esta primavera. El estilo está mejorando ligeramente con la gente abotonándolos parcialmente o vistiendo sus cárdigans como camisas, todo por su cuenta.

Cardigans

