5 señales para saber si tu pareja te está manipulando. (Foto cortesía Selecciones)

A veces en la relación confundimos el hecho de complacer a nuestra pareja con el de estar siendo manipulada(o)s, puesto que en todo somos permisivos y decimos si a todo lo que nos diga, vemos la manera en hacer todo lo que quiera y aunque no estemos de acuerdo lo hacemos.

Es por ello que aquí te dejaremos unos puntos muy claves para que sepas si tu pareja te está manipulando y sólo está contigo para complacer sus deseos: característica de una persona manipuladora, donde su amor no eres tú sino él o ella, y hará todo por lograr lo que quiere.

Identifica si te están manipulando

Muy probablemente te costará aceptar el hecho que has estado compartiendo tu vida con alguien que te manipula, sin embargo no estás sola (o), hay demasiada ayuda para que puedas tomar la decisión para decir basta y poder alejarte de esa relación tóxica.

Y para que puedas dar ese gran paso primero debes identificar si estás siendo manipulada(o) y es por ello que aquí te damos estos puntos para que lo puedas saber.

Date cuenta si te están manipulando y busca ayuda. (Foto cortesía Eme de Mujer)

Se hace la víctima

De acuerdo con el portal MSN, una característica muy peculiar de los amantes de la manipulación, es que no aceptan tan rápidamente que tienen la culpa, y te llevas horas discutiendo para que lo pueda reconocer; te hará pensar que actuó así porque tú lo hiciste primero y justifica sus actos.

Se aprovecha de tus debilidades

Es su mejor arma, te recalca tus errores y te dice que es la única persona que podría amarte y aceptarte con tus defectos; con la finalidad de que creas que nadie más va a quererte, te hacer dudar de ti mismo (a) y de esta forma te mantiene cerca bajando tu autoestima porque piensa que así seguirás con él/ ella.

Crea discordia entre tus seres queridos

Esta una de las grandes características de una persona manipuladora, aumenta la realidad o quiere poner en contra diciendo mentiras, puede lograr que te alejes de tus amigos e incluso de tu familia.

Te hace creer en que tú eres la persona que toma las decisiones

De esta forma también te puedes dar cuenta si te está manipulando, cuando establece un juego mental en el que te hace creer que tú tienes la última palabra pero no, nunca permitirá que sea algo diferente a lo que quiere; te plantea dos opciones pero al final de cuentas te influenciará para hacer lo que desea y terminará mostrando las cosas negativas de lo que no tiene en mente.

La más peligrosa

No deja que te vayas de su lado, una persona manipuladora no acepta que alguien quiere terminar una relación con él/ella, por lo que te convencerá mostrado su lado más tierno y amable, pero con el paso de los días volverá a ser como era; no quiere que tengas amor propio, ese amor lo quiere para su persona.

