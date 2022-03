5 señales de cáncer que no debes ignorar, según los oncólogos

Nadie quiere escuchar la palabra cáncer (ni sus señales) de boca de su médico, pero en muchos casos ya no es la sentencia de muerte que alguna vez fue gracias a los nuevos tratamientos y exámenes de detección temprana.

Dicho esto, los casos de cáncer están aumentando según la Dra. Liudmila Schafer, profesora asociada de medicina y oncóloga médica certificada por la junta especializada en cánceres gastrointestinales con más de 20 años de experiencia y fundadora de The Doctor Connect.

"El campo de la oncología está creciendo rápidamente a medida que la edad promedio de la población de los Estados Unidos aumenta constantemente y la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer continúa aumentando”, dijo la doctora a Eat This, Not That!.

“Aunque la edad promedio en el momento del diagnóstico es de 71 años y el 40 % de los casos diagnosticados son en pacientes mayores de 75, ha habido una incidencia creciente de cáncer de colon entre personas menores de 50 años. A nivel mundial, las tasas de supervivencia a cinco años para todos los cánceres aumentaron del 50,5 al 67 por ciento", agregó.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la doctora Schafer también explicó qué signos de cáncer hay que tener en cuenta y por qué el cáncer es más tratable hoy en día.

1. Síndrome de desgaste

Síndrome de desgaste.

La doctora Schafer dice: "El síndrome de desgaste es la pérdida de grasa y músculo que provoca la pérdida de peso. El cáncer hace que el sistema inmunitario libere sustancias químicas en la sangre que provocan inflamación y aceleran el proceso de pérdida de grasa y músculo, comúnmente en los cánceres de la tracto gastrointestinal superior, incluidos el esófago, el estómago y el páncreas".

2. Heces con sangre

"Sucede porque la mucosa del intestino se daña como una barrera", dice el Dr. Schafer. "El cáncer dentro del intestino debilita el revestimiento que es la barrera del tracto gastrointestinal. Los cánceres en el esófago, el estómago, el colon o el recto pueden causar sangrado".

3. Dolor abdominal

Según la doctora Schafer, "el cáncer en el colon o el recto provoca el estiramiento de la pared intestinal y provoca dolor o espasmos. El cáncer puede hacer agujeros en la pared del colon que causan dolor en el abdomen".

4. Náuseas y vómitos

“En el colon, los tumores pueden impedir que el contenido digestivo avance, lo que hace que la comida vuelva a subir. Por esta razón, se producen náuseas y vómitos”, dice el Dr. Schafer.

5. Heces "como un lápiz"

La doctora Schafer explica: "La masa en el colon evita que las heces se muevan en su forma normal como un signo de cáncer de colon".

Por qué el cáncer es más tratable hoy

Por qué el cáncer es más tratable hoy.

La doctora Schafer explica: "El cáncer es mucho más tratable hoy en día debido al conocimiento temprano de los síntomas. Si puede detectarlos temprano, tendrá una cirugía menos invasiva, con un tiempo de recuperación más rápido, menos facturas médicas, una mayor posibilidad de supervivencia a largo plazo y una vida normal y saludable”.

“Hemos hecho grandes avances en los últimos años para tratar el cáncer porque hay nuevos avances prometedores en la investigación del cáncer de colon, incluido un ensayo clínico activo para crear un tratamiento más personalizado. Solo porque le diagnostican cáncer de colon, no significa que deba tomar decisiones prematuras basadas en lo que ha escuchado de otra persona con la enfermedad”, agregó.

