5 razones por las que las mujeres odian practicar SEXO ORAL ¡Y no lo dicen!

Según un estudio, las mujeres disfrutan menos que los hombres practicar el sexo oral ¿Por qué? A continuación La verdad Noticias te comparte los motivos.

Aunque la mayoría (por no decir todos) concuerda en que el sexo oral es parte esencial de las relaciones de pareja, es un hecho que los hombres son quienes más disfrutan practicarlo.

¿Por qué odian el sexo oral las mujeres? Foto: Enamorandome

Al menos eso sugiere un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality, pues luego de entrevistar a 1,500 personas de sexo masculino y femenino de entre 18 y 24 años, encontraron que solo el 28 % de las mujeres realmente disfrutaba de esta práctica sexual.

¿Por qué las mujeres odian el sexo oral?

Mala higiene

No importa si te habías bañado 15 minutos atrás; es una regla de oro que debes lavarte bien tus partes íntimas antes del sexo, sobre todo si pretendes recibir una sesión de sexo oral.

Muchas mujeres manifiestan no sentirse cómodas al realizar esta práctica si la pareja no se ha aseado, pues los genitales pueden oler a sudor u orina, y eso no es nada agradable.

Ser muy insistente

El sexo oral no debe tratarse de obligar al otro, sino de lograr que sea una decisión por voluntad propia con el fin de complacer. Si ella te deja saber expresamente que no quiere hacerlo, respeta su decisión y no insistas. Si lo haces, al final solo lograrás que ceda de mala gana y no disfrutará del momento.

No ser recíproco

Quizá no siempre lo haga esperando que le devuelvas el ‘favor’, pero tampoco debes pretender que solo ella debe complacerte. Estudios demuestran que las mujeres que reciben sexo oral son más propensas a disfrutar hacérselo a su pareja. Así que a partir de ahora toca ser recíproco.

Forzar a darle hasta el fondo

A algunas les gusta, otras simplemente lo odian. Empujar la cabeza de tu chica estilo peli porno para que llegue hasta el fondo puede ser bastante desagradable, en especial si se trata de alguien con poca experiencia en el área. En ese caso genera sensación de ahogo más que de placer.

Demasiado tiempo

El sexo oral que se alarga por demasiado tiempo termina aburriendo y hasta cansando a quien lo realiza, sobre todo en el caso de la mujer. Lo ideal es que, según revela el portal Superdrug Online Doctor, la sesión dure entre 8 y 11 minutos, aunque aclaran que eso dependerá de diferentes factores, como los gustos de la pareja o la situación en la que se encuentren.

