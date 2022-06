5 preguntas para hacer cuando simplemente no puedes decir 'Estoy enojado'

¿Te cuesta expresar tus sentimientos?

¿Tiendes a retener las cosas, solo para posiblemente explotar más tarde?

Cuando hay un conflicto, ¿te callas o deseas desesperadamente escapar?

De todas las emociones que puedes tener, una tiende a ser la más difícil de manejar. Es un sentimiento activador y palpitante que te impulsa a la acción. es la ira

Ira: una emoción poderosa y confusa

Si respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, sepa que no está solo.

La ira es una emoción poderosa y confusa. Muchas personas luchan por expresarlo de una manera útil, especialmente si crecieron en una familia que tendía a desalentar o calmar la ira. Rechazar los sentimientos de ira es un signo de negligencia emocional infantil en una familia.

¿Cómo se abordó la ira en el hogar de su niñez?

¿Observó a sus padres sobreexpresar o subexpresar su ira? Tendemos a repetir los mismos comportamientos que observamos cuando crecimos o decidimos conscientemente comportarnos de manera opuesta para romper el patrón.

Por lo tanto, si creces con un padre explosivo , es posible que tú mismo seas explosivo o que lo corrijas en exceso reprimiendo tu ira.

¿Había lugar para tu ira en tu familia?

Las familias emocionalmente negligentes ven erróneamente la ira como inaceptable, negativa o incluso incorrecta. Tal vez la ira estaba prohibida para todos, solo para los niños o para un miembro de la familia en particular. Abandono emocional infantil (CEN) le enseña a suprimir o minimizar todos sus sentimientos , incluido el enojo.

La expresión de la ira requiere habilidad

¿Le enseñaron las habilidades emocionales necesarias para expresar efectivamente su ira? Si no aprendiste a usar tu enojo o expresarlo a otros cuando eras niño, no es tu culpa.

Como todas las emociones, la ira te envía un mensaje importante junto con la energía necesaria para actuar de acuerdo con ese mensaje. El mensaje es: “La amenaza o el daño potencial están cerca. Tome medidas para protegerse”.

A veces, la energía que siempre acompaña a la ira puede sentirse tan abrumadora que el procesamiento de su cerebro se desconecta. La clave es manejar la energía de tu ira para que puedas usar tu cerebro para procesar el mensaje.

5 preguntas para procesar tu ira

¿Qué estoy sintiendo exactamente? ¿Cuáles son algunas palabras que describen mejor este sentimiento? ¿Qué me hace sentir así? ¿Se necesita alguna acción para protegerme y resolver mi ira? Si es necesaria una acción, ¿qué debo hacer? ¿Debería distanciarme de alguien? ¿Necesito hablar con alguien? Si es así, ¿cómo puedo expresar mis sentimientos?

El resultado de crecer en un hogar lleno de ira o en un hogar emocionalmente negligente que evita la ira es el siguiente: te han robado la oportunidad de aprender las palabras que necesitarás a lo largo de tu vida para expresar tus sentimientos de ira.

Tener las palabras para expresar sus sentimientos de enojo puede cambiarle la vida. La palabra “ira” es solo la punta del iceberg. Flotando debajo de la superficie hay una gran variedad de emociones que pueden describir mejor lo que sientes. Cuando te vuelves específico y te tomas el tiempo para reflexionar, puedes estar a cargo de tus emociones y comunicarlas mejor a los demás.

Ira en acción

Imagina que tu amiga Anna accedió a ayudarte a comprar ropa para una boda familiar y luego nunca se presentó el día de compras designado. No llama para explicar su ausencia y parece pasarla por alto sin preocuparse. Estás sintiendo esa energía enojada dentro de ti.

Procesas tus sentimientos haciéndote las preguntas anteriores y estás seguro de etiquetar la emoción como ira. Puedes no decir nada, reprimiendo los sentimientos dentro de ti, o puedes explotar con Anna diciendo comentarios hirientes sobre su personaje.

TE PUEDE INTERESAR: Una obra que analiza el poder del enojo femenino

Pero en cambio, etiqueta su enojo con palabras refinadas como: “Me siento decepcionado, defraudado, sin importancia, herido, traicionado, irrespetado y olvidado”.

Otro curso potencial es sumergirse en el "diccionario de la ira" en busca de palabras que brinden contexto y catalizadores potenciales para su emoción. Ayuda a asignar una definición precisa a la causa subyacente de su ira. Saber eso puede ayudarte a resolverlo rápidamente. Usa palabras como:

Agravado

traicionado

Amargo

Contencioso

De maniático

irrespetado

Herir

indignado

provocado

Resentido

Estas palabras brindan claridad sobre qué acción debe tomar a continuación.

Entiendes que retener estos sentimientos sin comunicárselos a Anna dañará su amistad. Decides que el mejor curso de acción es hablar con Anna. Cuando te encuentras, dices:

“Anna, me conmovió que te ofrecieras a ayudarme a elegir un atuendo. Cuando no apareciste, me sentí realmente herido, defraudado y olvidado. Me decepcionó aún más cuando no llamaste para decirme por qué no pudiste asistir. Después de todo, te conté sobre mi estrés por este evento, sentí que todo eso no era importante para ti, como si yo no fuera importante para ti”.

Esta forma de expresar tu ira se basa en sentimientos y es vulnerable. Anna es capaz de obtener una ventana al impacto que sus acciones tienen sobre ti sin ser atacada o evitada. La amistad tendrá más posibilidades de sobrevivir porque puedes ser honesto y real.

TE PUEDE INTERESAR: Signos zodiacales que más se tiran al "DRAMA": ¿eres uno de ellos?

¿Anna se disculpará y asumirá la responsabilidad por el impacto de sus acciones? ¿Se pone a la defensiva y lanza excusas sin reconocer sus sentimientos? ¿Se siente incómodo y cambia de tema?

Una cosa es cierta: mientras expreses tu enojo de una manera emocionalmente reflexiva y sincera, la respuesta de Anna dice poco sobre ti y todo sobre ella.

No importa su respuesta, ambos aprenden más el uno del otro. Te sentirás menos activado emocionalmente, más congruente y en sintonía contigo mismo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado