5 posiciones sexuales en solitario que te llevarán al orgasmo sin ayuda

Ya sea que esté solo, en una relación con muchos flechazos o en una con poco o ningún crush, la masturbación es muy buena. Es una excelente manera de aprender lo que le gusta a su cuerpo, y sin peleas por mantas o la temperatura adecuada del cuarto, pero también es bueno para la salud.

No hay inconvenientes en la masturbación. No puedes contagiarte de nada, no puedes quedar embarazada, ¡no te vas a enfermar si lo haces demasiado! Es el consenso general entre los expertos en sexualidad.

Sin embargo, al igual que en el sexo en pareja, es posible caer en la rutina, o simplemente deseas disfrutar más con nuevas “técnicas”. Para ayudarte, en La Verdad Noticias te presentamos 5 “posiciones sexuales” para el sexo en solitario alias masturbación.

El selfie stick

Si un vibrador es genial, ¿tres son 3 veces mejores? ¡Probablemente! Consíguete un juguete vibrante para el clítoris, un vibrador interno vibrante y un tapón anal ruidoso y enciéndelos.

Obtenga juguetes sexuales que se queden en su trasero y vagina para que pueda atender su clítoris según sea necesario. (Si las cosas se están deslizando, manténgalas en su lugar con algunas almohadas).

Día de los opuestos

Conoce a tu nuevo amante, tu otra mano. Con solo usar la otra mano durante tu rutina usual de masturbación, estará más concentrada y atenta y un poco encantadoramente incómoda, como una nueva conexión entretenida.

La fluidez

Si tiene problemas de movilidad o no ha dominado el yoga de la bañera que se requiere para inclinarse hacia abajo junto al grifo de la bañera, pruebe el dispositivo de boquilla / deslizamiento que se conecta al grifo para llevar el agua a donde debe ir.

Pruebe la temperatura del agua (demasiado caliente o demasiado fría no es bueno), recuéstese y abra las piernas para recibir la gloria. Ajuste el flujo o muévase para obtener una estimulación más o menos intensa.

La joroba de mano

Lubrique sus dedos, acuéstese boca abajo y a su manera con la mano. Mueva sus caderas sobre él, mueva contra él o deslícese hacia arriba y hacia abajo. Si lo siente, pruebe con ambas manos a la vez, usando el peso de su cuerpo para ejercer más presión sobre su clítoris.

La minimalista

Si te tomas el tiempo, puedes estar súper sintonizado incluso con el toque más sutil. Recuéstate sobre una almohada cómoda porque vas a hacer algunos experimentos. Toque suavemente su clítoris, haga pequeños círculos a su alrededor con un solo dedo lubricado, coloque su mano sobre toda su vulva y frote.

O prueba lo que haces normalmente, pero más despacio. Desliza un dedo dentro de tu vagina y pulsa lentamente sobre él apretando tus ejercicios de Kegel. No corras hacia el orgasmo, permítete sentir realmente lo que está sucediendo.

