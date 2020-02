5 motivos por los que no debes mudarte con tu pareja. (Foto cortesía Notiunión)

Dicen que en la relación hay varias etapas, y podríamos decir que una de ellas es cuando se decide compartir el mismo techo, sin embargo este no es cualquier paso, y por ello aquí te diremos cuáles las razones por las que no deberías hacerlo; así que comencemos.

Factor tiempo

Así es, hay quienes piensan que como ya llevan una cierta cantidad de meses o años en la relación ya amerita que vivan juntos, pero esto es algo que no debería ser el principal motivo, puesto que si desean vivir juntos es porque son un excelente equipo, quieren hacer un proyecto, entre otros aspectos; si solamente lo hacen porque ya tiene que ser así, hay muchas probabilidades de que fracasen en la misma casa.

Porque estás convenciendo

Si, la misma frase lo dice todo, puesto que si te estás desviviendo por convencer a tu pareja de que vivan juntos, lo mejor será de que no des ese paso, puesto quien quiera hacer las cosas las harás, y convencer a alguien en el tema del amor, es lo peor para la relación y por ende para ti. Por ello, si lo está pensando, dale su tiempo, y si no decide, charlen para que conozcan lo que cada uno desea de la relación; información msn estilo y vida.

Quieres salirte de casa de tus papás

Vivir en pareja es un trabajo en equipo, no solo es amor y dinero, por ello si tu opción es que vivan juntos porque ya no toleras a tus padres, frena esa idea porque no será lo mejor opción, puesto que la relación es un proyecto no un refugio.

Para que mejore la relación

Si ya vienen arrastrando diversos problemas en la relación , dar este gran paso no ayudará en nada,es mejor que hablen sobre el por qué están juntos y qué es lo que esperan de ambos.

