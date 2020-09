5 metas matrimoniales para fortalecer el AMOR

Estas metas te ayudarán a fortalecer tu relación de pareja en el matrimonio. Foto: lamenteesmaravillosa.com

La rutina del día a día puede provocar que los matrimonios pierdan la pasión y en ocasiones hasta el amor, pero ¿qué se puede hacer para no perder la chispa?; aunque todo consiste en trabajo en pareja y compromiso, en ocasiones se puede perder el sentido de estar juntos e incluso la dirección, de ahí que es necesario plantear metas que ayuden a tener una relación de pareja sólida y con objetivos claros, tanto a largo como a corto plazo, ¡aquí te decimos cuáles pueden ser!

Metas financieras para mantener el amor

No importa si un miembro de la pareja gana más o menos que la otra, lo ideal para que esto no destruya su relación es tener claro tanto sus limitaciones como sus muchas oportunidades, deben establecer con claridad sus objetivos financieros y valorar cada aportación de ambas partes, así como el fin de sus recursos financieros, ¿a dónde va su dinero en cada quincena y qué esperan cumplir con él?

Metas financieras para mantener el amor. Foto: www.entrepreneur.com

¿Cuál es la meta de su amor?

Se dice que las personas se casan por amor, pero aparte de disfrutar el día a día con tu pareja, ¿qué otras cosas quieren cumplir?, deben establecer cuáles son sus objetivos personales y en conjunto, para que así pueda coordinar sus esfuerzos brindando el apoyo que cada uno necesita, especialmente si planean tener hijos, así pongan todas las cartas sobre la mesa y ¡comiencen a cumplir sus objetivos!

Para el amor es esencial la comunicación

Hablar con tu pareja es esencial, no importa si existen algunas ideas incómodas, lo esencial y realmente importante es que sepan llegar a acuerdos donde ambas partes sean comprendidas y apoyadas, como dice el dicho “hablando se entiende la gente”, así que deben tomar una buena dosis de paciencia y comenzar a hablar con el corazón en la mano, siempre acepta hablar de todo e incluso de cualquier cosa, la idea es que ambos aprendan a escucharse de forma sabia y tolerante.

Para el amor es esencial la comunicación. Foto: universidaddepadres.es

El matrimonio y lo suegros

Uno de los conflictos más preocupantes en el matrimonio son los que son causados por la relación que hay entre la pareja y los papás de cada uno, pues siempre existen ideas, consejos y demás actitudes por parte de los suegros que pueden incomodar a la pareja, por eso es indispensable llenarse de paciencia y sobre todo trabajar en equipo, dejando muy claro que aun cuando agradecen sus recomendaciones su relación es única y solo ustedes pueden tomar sus propias decisiones.

El matrimonio y lo suegros. Foto: telemundo.com

¿Los trabajos domésticos terminan con el amor?

No importa lo insignificante que puedan parecer las labores del hogar, debes priorizar los acuerdos y responsabilidades con tu pareja, para que esto no afecte su amor, así que organícense y comprométanse, para que el hogar no se convierta en una carga, y ambas partes cooperen en equilibrio.

Si quieres tener más consejos para mantener el amor en el matrimonio, puedes visitar el canal de YouTube de Enrique Delgadillo.

La pareja debe compartir las labores domésticas. Foto: Vix

