5 medidas para evitar a tu ex en las redes sociales

Ex en las redes sociales: La ruptura amorosa es un momento que seguramente muchos no quisieramos que sucediera, sin embargo es una realidad que debemos afrontrar y aunque esta duela en su máximo potencial, es algo que sucedió por diversas situaciones y que por una u otra esto iba a pasar.

Así es, aunque el anterior hecho duela en lo más profundo, y literalmente puesto que como explica la experta en relaciones Silvia Olmedo “está comprobado científicamente que el dolor por el fin de una relación amorosa activa las mismas áreas cerebrales que el malestar físico”. De igual forma explica que cuando rompemos con nuestra pareja “nos duele literalmente y en ocasiones nos deja muy heridos”, es algo que enfrentar de la mejor manera.

Un punto muy importante, en este proceso de ruptura, es que el uso que le demos a la redes sociales tras haber cortado con nuestra media naranja es de suma importancia puesto que al descubrir todo el contendio que aparece de la ex pareja puede empeorar la situación en la que te encuentras, por ello las siguientes recomendaciones te podrían facilitar las cosas.

Medidas para evitar a tu ex

Cabe mencionar que de acuerdo a una investigación que fue dada a conocer en Proceedings of the Association for Computing, que cuando las personas toman las medidas para borrar a su ex, las redes sociales continúan mostrando el contenido de esa persona de alguna u otra forma; información msn estilo de vida.

Las siguientes medidas te serán de gran ayuda para evitar a tu ex en las redes sociales, así que comencemos:

Reduce las posibilidades de que aparezca en tu, bloquea y elimina a esa persona de todas tus cuentas.

Revisa la opción para que tus cuentas sean privadas.

Evita comentar sus fotos, deja responder comentarios y likes.

Trata de no pasar tanto tiempo en las redes sociales.

