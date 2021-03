5 maneras sencillas de mejorar su salud, según los expertos

Cuidar de nuestra salud es, simultáneamente, más sencillo y más difícil que nunca antes. Aunque hay más información sobre cómo prevenir enfermedades también hay más factores de riesgo para desarrollarlas.

Cada día aumentan los números sobre personas con problemas de peso (obesidad), con enfermedades crónicas (diabetes) o sucumbiendo a posibles pandemias (coronavirus) y casi pareciera inevitable cuidar de nuestra salud.

Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud? Muchos queremos longevidad, pero también queremos calidad de vida. ¿Hay algunos consejos importantes para mantenernos saludables y ayudarnos a vivir la mejor vida posible?.

Siga leyendo La Verdad Noticias para conocer los 5 trucos sencillos para para garantizar su salud (y la salud de los demás) que los médicos recomiendan para la vida diaria.

Mantenga sus manos limpias

Mantenga limpias sus manos

El jabón y el agua son los mejores para deshacerse de las bacterias. Sin embargo, si esto no es posible, el uso de un desinfectante para manos a base de alcohol sigue siendo muy eficaz.

Actualmente, la OMS recomienda encarecidamente lavarse las manos con regularidad, especialmente para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus.

Cuida tu piel

Cuida tu piel

¡Tu piel es el órgano más grande del cuerpo humano! Tiene funciones vitales como evitar que organismos (bacterias y virus) ingresen al cuerpo y también ayudar a controlar la temperatura corporal.

Mantener su piel limpia, flexible y bien hidratada y es muy importante para una buena salud. Un buen cuidado y una buena nutrición son importantes para minimizar el daño cutáneo.

Es importante llevar una dieta rica en antioxidantes (frutas y verduras), dormir lo suficiente, usar cremas protectoras de la piel contra el daño solar y mantener la piel hidratada.

Hacer más ejercicio

Hacer más ejercicio

Se ha demostrado que el aumento de los niveles de ejercicio aumenta la esperanza de vida en un 25-30%. No solo beneficia al corazón, reduce la presión arterial y estimula el metabolismo, sino que libera poderosas endorfinas que elevan el estado de ánimo y mejoran el bienestar.

Se recomiendan 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana y no necesariamente requiere de un gimnasio. No use las escaleras mecánicas. Bájese del autobús una o dos paradas antes y camine rápidamente a casa.

Beba menos alcohol

Beba menos alcohol

Independientemente de lo que se haya escrito sobre el alcohol y la salud, recuerde que el alcohol es carcinógeno, puede causar 7 tipos diferentes de cáncer, incluidos el cáncer de boca, de mama y de intestino. La esperanza de vida se reduce entre 24 y 28 años en las personas diagnosticadas con un trastorno por alcohol.

Hay muchos consejos útiles sobre cómo reducir el consumo de alcohol. Sepa cuántas unidades está bebiendo y sea consciente de la bebida. El alcohol también está lleno de calorías, ¡así que tome menos y adelgace también!.

Bebe más agua

Bebe más agua

Muy a menudo confundimos la sed con el hambre y comemos cuando en realidad tenemos sed. Beber más agua puede acelerar la pérdida de peso. Asegúrese de beber al menos 2 litros (8 vasos) todos los días. Puede ser agua del grifo y no es necesario que sea agua embotellada cara.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.