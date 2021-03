5 maneras en que las mujeres de 55 años podrían estar dañando su corazón

Aunque los síntomas estereotipados y las causas de un ataque cardíaco son bien conocidos (dolor de pecho y una dieta alta en grasas saturadas, por ejemplo), existen muchos factores de riesgo y conductas comunes que los médicos dicen que sus pacientes no se dan cuenta que pueden conducir a problemas del corazón.

Esto es especialmente cierto para las mujeres de 55 años, quienes por la edad podrían estar en el grupo de un ataque cardíaco pero no lo saben, ya que los síntomas de un infarto son un poco diferentes entre hombres y mujeres.

Además, algunos de los hábitos dañinos para el corazón y que aumentan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco son relativamente comunes entre las mujeres de 55 años (e incluso más jovenes), por lo que en La Verdad Noticias, te presentamos 5 de esos hábitos poco saludables.

Estar atrapada en el tráfico

Un estudio del New England Journal of Medicine encontró que el tráfico aumenta la posibilidad de un ataque cardíaco en personas que ya están en riesgo como es el caso de las mujeres de mediana edad, quienes también se enfrentan a cambios hormonales por la menopausia.

Otros estudios han demostrado que los viajes más largos y el estar atrapado en los amontonamientos también aumentan las probabilidades de aumento de peso, estrés y presión arterial alta, todos los cuales son factores de riesgo de enfermedad cardíaca.

Tenga en cuenta cómo su viaje, y el trabajo en general, está afectando su dieta y salud mental. Si se da cuenta de que se alterando con regularidad en el tráfico o devorando hamburguesas varias veces a la semana mientras espera en el embotellamiento, podría ser el momento de probar tácticas saludables como ejercicios de relajación y bocadillos de dieta.

Ver demasiada televisión

Un maratón ocasional de su serie favorita puede ser prácticamente inofensivo, pero hacerlo con frecuencia la deja sedentaria por períodos prolongados, lo que puede ser difícil para todo su sistema cardiovascular.

La Asociación Estadounidense del Corazón dice que la mayoría de los adultos son sedentarios de seis a ocho horas al día, e incluso si esas personas son moderadamente activas el resto del tiempo, todavía tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y ataque cardíaco.

La AHA recomienda que las mujeres realicen al menos 75 minutos de actividad física vigorosa (como correr o nadar) o 120 minutos de actividad física moderada (como caminar a paso ligero) cada semana.

Bebes refrescos dietéticos

Los estudios muestran que las personas que beben refrescos dietéticos y otras bebidas endulzadas artificialmente tienen un mayor riesgo de síndrome metabólico. Esto es cuando su cuerpo tiene problemas para procesar la insulina, que es un precursor de la diabetes tipo 2 y ese es un riesgo de ataque cardíaco.

Cambie las bebidas azucaradas y las bebidas dietéticas con agua, seltzers o agua casera con infusión de frutas. Evite cualquier bebida con edulcorantes artificiales.

Toma ibuprofeno

"Si bien los médicos pueden indicar a las pacientes con factores de riesgo cardíaco que tomen aspirina en dosis bajas, se deben evitar otros medicamentos de venta libre", dice Richard Honaker, asesor médico en jefe de Your Doctors Online.

Hable con su médico sobre todos los medicamentos y suplementos de venta libre que toma. "Si tiene factores de riesgo cardíaco, es importante evitar los medicamentos antiinflamatorios AINE como el ibuprofeno", dice Honaker.

Dormir de más

Al igual que no dormir lo suficiente es malo para el corazón, también lo es demasiado. Una revisión de la investigación publicada en el Journal of the American Heart Association encontró que dormir más de ocho horas puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca: nueve horas conlleva un riesgo moderado y 11 horas se asocia con un aumento de casi el 44 por ciento.

Lo recomendable es dormir de siete a nueve horas, ni más ni menos. Hable con su médico si tiene problemas para permanecer dormida o conciliar el sueño.

